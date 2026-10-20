ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുള്ള വെടിവെപ്പ്; താൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താരം, വ്യാജ വാർത്തകളും എഐ വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിയമനടപടിയെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ടീംtext_fields
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്റോഫിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ മുംബൈയിൽ വെച്ചുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും എഐ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വ്യാജ വീഡിയോകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതിൽ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി താരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാനേജ്മെന്റ് ടീം രംഗത്തെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈഗർ ഷ്രോഫ് യാതൊരുവിധ പ്രതികരണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും തികച്ചും വ്യാജമാണെന്നും ടീം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തുടരുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 18-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴരയോടെ മുംബൈയിലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായത്. ടൈഗർ ഷ്റോഫ് കാറിൽ കയറി മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അക്രമിസംഘം താരത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന ഈ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ താരം അത്ഭുതകരമായി പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവറടക്കം രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ ഗുരുതരമായ സംഭവം ബോളിവുഡ് ലോകത്തും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുകയും താരത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളിലും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ടൈഗർ ഷ്റോഫ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജ വീഡിയോകളും, അദ്ദേഹം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിച്ചമച്ച നുണക്കഥകളും ഓൺലൈനിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇത്തരം എഐ വീഡിയോകൾ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ടീമിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാഴ്ചക്കാരെയും ലൈക്കുകളും കൂട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും പേജുകളും ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ ബോധപൂർവ്വം നിർമ്മിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ടീം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി ടൈഗർ ഷ്റോഫിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ടീമിനോ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ പേജുകൾക്കെതിരെയും നിയമപരമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും, ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോടും മാധ്യമങ്ങളോടും ടീം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത്തരം സംവേദനക്ഷമതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവുമില്ലാതെ വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, ടൈഗർ ഷ്രോഫിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളിൽ നിന്നോ പുറത്തുവരുന്ന സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കണമെന്നും അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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