Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഅച്ചാമാസിലെ തുളസീധരൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 12:28 PM IST

    അച്ചാമാസിലെ തുളസീധരൻ ഇനി ഒറ്റക്ക്; റീൽസ് താരം രത്നമ്മ വിടവാങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    social media viral
    cancel
    camera_alt

    രത്നമ്മയും തുളസീധരനും

    കൊല്ലം: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ആരാധകരുള്ള അച്ചാമാസിലെ രത്നമ്മ (69) വിടവാങ്ങി. പുനലൂര്‍ കലയനാട് രാജീവ് ഭവനില്‍ തുളസീധരന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇരുവരുടെയും രസകരമായ വിഡിയോകൾക്ക് നിരവധി പ്രേക്ഷകരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇവർ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വിഡിയോയിലൂടെയാണ് മരണവാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

    പേരക്കുട്ടികളായ അമൽ രാജ്, അഖിൽ രാജ് എന്നിവരാണ് പ്രൊഫൈൽ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത്. രത്നമ്മയുടെ സംസ്‌കാരം രാവിലെ 11.30 ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും. ഇരുവരും ചേർന്നായിരുന്നു വിഡിയോകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. വേർപാടിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് നിരവധിപേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:social media viralKollamInsta reelssocial media starsKerala
    News Summary - Thulasidharan of Achamas is now alone; Reels star Ratnamma passes away
    Similar News
    Next Story
    X