Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഇ​താ അ​മൃ​ത രാ​ജ​ൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:08 AM IST

    ഇ​താ അ​മൃ​ത രാ​ജ​ൻ അ​ൺ​സ്റ്റോ​പ്പ​ബി​ൾ...

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഗീ​ത റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഐ​ഡ​ലി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി ഒ​രു പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രു​കാ​രി
    ഇ​താ അ​മൃ​ത രാ​ജ​ൻ അ​ൺ​സ്റ്റോ​പ്പ​ബി​ൾ...
    cancel
    Listen to this Article

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഗീ​ത റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ആ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഐ​ഡ​ൽ സം​ഗീ​ത റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​വേ​ദി​യി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യി​ക​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ശ്രേ​യ ഘോ​ഷാ​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ലി​നു മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു, ‘ഞാ​നൊ​ന്ന് മൈ​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ് ​ചെ​യ്തോ​ട്ടേ..’ എ​ന്ന്. ശേ​ഷം, ‘​മൈ​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്...​ടെ​സ്റ്റ്...​ടെ​സ്റ്റ്’ എ​ന്നൊ​രു ര​ണ്ടു വ​രി പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മൈ​ക്ക് ടെ​സ്റ്റും ചെ​യ്തു. അ​വ​ളു​ടെ ആ​റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡി​ൽ ​ജ​ഡ്ജി​മാ​രും കാ​ണി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​തോ​ടെ ഫ്ലാ​റ്റ്. ‘ഈ ​വൈ​ബ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടാ​യി’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ശ്രേ​യ​യു​ടെ ക​മ​ന്റ്.

    ആ​രാ​ണീ പാ​ട്ടു​കാ​ര​യെ​ന്ന​റി​യേ​ണ്ടേ? ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ്യൂ​സി​ക് റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ആ​യ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഐ​ഡ​ലി’​ന്റെ പ​തി​നാ​റാം സീ​സ​ണി​ലെ ടോ​പ് 16ൽ ​ഒ​രാ​ളാ​യ, ​മ​ല​യാ​ളി​യും പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രു​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​മൃ​ത രാ​ജ​നാ​ണി​ത്. പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളും പാ​ടാ​നെ​ത്തി​യ അ​മൃ​ത​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും നി​ഷ്‍ക​ള​ങ്ക​ത​യും ക്യൂ​ട്ട്നെ​സു​മെ​ല്ലാം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​ന്ന്.

    ‘ബോം​ബെ’​യി​ലെ ‘കെ​ഹ​നാ ഹെ ​ക്യാ..’​യും രം​ഗീ​ല​യി​ലെ ‘ഹേ ​രാ​മാ യേ ​ക്യാ ഹു​വാ’​യു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഐ​ഡ​ൽ വേ​ദി​യെ ഇ​ള​ക്കി മ​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘നി​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഐ​ഡ​ലി​നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വേ​ണ്ട​തെ’​ന്നാ​യി​രു​ന്നു, ജ​ഡ്ജി​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ശാ​ൽ ദ​ദ്‍ലാ​നി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​മൃ​ത​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളും മാ​ന​റി​സ​ങ്ങ​ളും വ​ൻ ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ് ആ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SongReality Showsinger
    News Summary - This is Amrita Rajan, unstoppable...
    Similar News
    Next Story
    X