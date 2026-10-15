വിജയ് നാളെ തൃശൂരിൽ; കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും

വിജയ് നാളെ തൃശൂരിൽ; കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുംtext_fields
തൃശൂർ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ എത്തും.
കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉടമ ടി.എസ്. കല്യാണരാമന്റെ വസതിയിലാണ് നവരാത്രി ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്യാണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായ രീതിയിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിവരാറുണ്ട്. സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇത്തവണ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനുശേഷം വിജയ് ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വെങ്കട് പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനുമുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നത്.
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