Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വിജയ് നാളെ തൃശൂരിൽ; കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    വിജയ് നാളെ തൃശൂരിൽ; കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും
    cancel

    തൃശൂർ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ എത്തും.

    കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉടമ ടി.എസ്. കല്യാണരാമന്റെ വസതിയിലാണ് നവരാത്രി ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്യാണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായ രീതിയിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിവരാറുണ്ട്. സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇത്തവണ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

    തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനുശേഷം വിജയ് ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വെങ്കട് പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനുമുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നത്.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Tamil Nadu CM Vijay to Visit Thrissur for Kalyan Navratri Celebrations
    Next Story
    X