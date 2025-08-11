Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    11 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 2:12 PM IST

    ‘ഭായ്, നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു രാഖി കെട്ടുന്നു’; വൈകാരികമായ കുറിപ്പുമായി സുശാന്ത് സിങ്ങിന്‍റെ സഹോദരി

    Sushant Singh Rajput
    രക്ഷാബന്ധൻ ദിനത്തിൽ വൈകാരികമായ കുറിപ്പുമായി സുശാന്ത് സിങ്ങിന്‍റെ സഹോദരി ശ്വേത സിങ് കീർത്തി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും നീ ഒരിക്കലും ശരിക്കും പോയിട്ടില്ലെന്ന്. നീ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ടെന്ന്, മൂടുപടത്തിനപ്പുറം, നിശബ്ദമായി നോക്കിനിൽക്കുന്നുവെന്ന്...എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ശ്വേതാ ഇന്‍സ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. സുശാന്തിനോടൊപ്പമുള്ള വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്വേത പോസ്റ്റിട്ടത്.

    അടുത്ത ശ്വാസത്തിൽ, വേദന അടിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ലേ? നിന്റെ ചിരി ഒരു പ്രതിധ്വനി മാത്രമായി അവശേഷിക്കുമോ? നിന്റെ ശബ്ദം, എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മങ്ങുന്ന ഓർമയായി മാറുമോ? നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന അത്രമേൽ അടുപ്പമുള്ളതും അത്രമേൽ അസഹ്യവുമാണ്. വാക്കുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകും. അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിശബ്ദമായി ജീവിക്കുന്നു. ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര പവിത്രമാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്ര വിശാലമാണ് അത്.

    ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അതിന്‍റെ ആഴം കൂടുന്നു. ഈ ലോകം എത്ര ക്ഷണികമാണെന്നും നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങൾ എത്ര ദുർബലമാണെന്നും, ദൈവം മാത്രമേ അഭയം നൽകുന്നുള്ളൂവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭായ്, നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. മറുവശത്ത് കഥകൾക്കപ്പുറം, കാലത്തിനപ്പുറം, ആത്മാക്കൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നത് പേരുകളിലൂടെയല്ല മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ നിശബ്ദ ഭാഷയിലൂടെയാണ്. അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടരും. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്‍റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു രാഖി കെട്ടുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും സന്തോഷത്തിലും, സമാധാനത്തിലും, വെളിച്ചത്തിലും നിങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയും ഗുഡിയ ദി എന്നാണ് ശ്വേത കുറിച്ചത്

    2020 ജൂൺ 14നാണ് സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതിനെ മുംബൈയിലെ തന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചിലർ ആത്മഹത്യാശ്രമമാണെന്ന് സംശയിച്ചപ്പോൾ, മറ്റുചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചു. അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം നീതിക്കായി നിരന്തരം പോരാടുകയാണ്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം, ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് സി.ബി.ഐ അടുത്തിടെ സമർപ്പിച്ചു.

    Sushant Singh Rajput
