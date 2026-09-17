‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസി’ലെ തന്റെ മകന് സ്വർണച്ചെയിൻ സമ്മാനിച്ച് സൂര്യtext_fields
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രിയതാരം സൂര്യയുടെ മറ്റൊരു ഹൃദ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. മികച്ച അഭിനയത്തിനൊപ്പം തന്നെ സഹജീവികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയും ലാളിത്യവുമാണ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്.
സൂര്യ നായകനായി എത്തിയ പുതിയ ചിത്രമായ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസിൽ സൂര്യയുടെ മകനായ 'അഭയ്' എന്ന കഥാപാത്രമായി സ്ക്രീനിലെത്തിയത് തെലുങ്ക് നടൻ ചരണിന്റെ മകൻ ചാർവിക്കാണ്. കുഞ്ഞു ചാർവിക്കിന്റെ ഒന്നാം ജന്മദിനം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി.
ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സൂര്യയുടെ സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. അതിയായ വാത്സല്യത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലെടുത്ത താരം അവനോട് ഏറെ നേരം കൊഞ്ചാനും സംസാരിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ വക സ്നേഹസമ്മാനമായി ഒരു സ്വർണ്ണച്ചെയിൻ സൂര്യ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു കൊടുത്തത്. ചാർവിക്കിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏറെ നേരം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താരം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്.
ഈ മനോഹര നിമിഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയതോടെ നിമിഷനേരംകൊണ്ടാണ് അത് വൈറലായി മാറിയത്. വലിയ താരജാഡകളില്ലാത്ത പ്രിയതാരത്തിന്റെ ഹൃദയവിശാലതയെയും എളിമയെയും പ്രകീർത്തിച്ച് നിരവധി ആരാധകരാണ് ഇതിനോടകം രംഗത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.
'വാത്തി', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ വെങ്കി അട്ലൂരി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയമായി മാറാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ മമിത ബൈജുവാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയുടെ നായികയായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ രാധിക ശരത്കുമാർ, രവീണ ടാണ്ടൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ 46-ാം ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ സിനിമക്ക്.
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