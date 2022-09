ഇനിമുതൽ പഴയ സുരേഷ് ഗോപിയില്ല; നിർണായക മാറ്റവുമായി നടൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നടന്‍ സുരേഷ് ഗോപി പേരില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് സൂചന. സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലെ തന്റെ പേരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെല്ലിങ്ങില്‍ ആണ് താരം മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Suresh Gopi എന്ന സ്‌പെല്ലിങ്ങില്‍ നിന്നും ഒരു 'S' ലെറ്റര്‍ അധികമായി ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് Suressh Gopi എന്നാണ് പേര് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമാണോ അതോ ഔദ്യോഗികമായാണോ ഈ പേര് മാറ്റം എന്നത് വ്യക്തമല്ല. നടൻ ഇതിനോട് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭാഗ്യം വരുന്നതിനായി പേരുമാറ്റിയ നിരവധി താരങ്ങൾ ബോളിവുഡിലും കോളിവുഡിലും എന്തിന് മോളിവുഡിലും ഉണ്ട്. ചിലർ പേരുകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറ്റാറുള്ളത്. മറ്റ് ചിലർ പേര് തന്നെ മാറ്റും. ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ പേരിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളാണ് മാറ്റാറുള്ളത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അടുത്തിടെ നടി ലെനയും തന്റെ പേരിലെ സ്‌പെല്ലിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. 'Lena' എന്നതിൽ നിന്നും 'Lenaa' എന്നാണ് നടി മാറ്റിയത്. റായ് ലക്ഷ്മി, റോമ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പേരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ദിലീപായിരുന്നു അടുത്തിടെ പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ മറ്റൊരു പ്രമുഖ നടൻ. 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ പേര് മാറ്റം ചർച്ചയായത്. 'Dileep' എന്നതിനു പകരം 'Dilieep' എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.

സംവിധായകൻ ജോഷിയും പേര് മാറ്റം വരുത്തിയ പ്രമുഖനാണ്. തന്റെ പേരിനൊപ്പം ഒരു y കൂടിയാണ് ജോഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അടുത്തിടെ നടി റോമ 'Roma' എന്ന പേര് 'Romah' എന്നാക്കിയിരുന്നു.

suresh gopi changes his name to suressh gopi in social media accounts