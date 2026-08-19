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    Celebrities
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 2:58 PM IST

    ‘ഞാൻ ആരോടും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ആസ്തി വിറ്റാണ് കടങ്ങൾ വീട്ടിയത്’; പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് സണ്ണി ഡിയോൾ

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    Sunny Deol
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    സണ്ണിഡിയോൾ

    സിനിമ ലോകത്ത് താരങ്ങളുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ചില വിജയങ്ങൾ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ കരിയറും അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കയറ്റിറക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്.

    2001ൽ അനിൽ ശർമയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച 'ഗദർ: ഏക പ്രേം കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'ഗദർ 2' മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയതോടെയാണ് സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ കരിയറിൽ വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ആ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയത്തിന് ശേഷം സണ്ണി ഡിയോളിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

    സണ്ണി ഡിയോൾ സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ദില്ലാഗി, സഹോദരൻ ബോബി ഡിയോളിനൊപ്പം തുടങ്ങിയതും പിന്നീട് 2016ൽ പുറത്തിറങ്ങിയതുമായ 'ഘായൽ റിട്ടേൺസ്', മകൻ കരൺ ഡിയോളിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ 'കാൽ കാൽ ദിൽ കെ പാസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിലാഴ്ത്തി.

    'ഗദർ 2' വൻ വിജയമായതിന് പിന്നാലെ, ജൂഹുവിലെ താരത്തിന്റെ ആസ്തി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് ലേലത്തിൽ വെക്കാൻ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് തുക തീർപ്പാക്കാൻ തയാറായതിനെ തുടർന്ന് ഈ നോട്ടിസ് പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 'ഘായൽ റിട്ടേൺസ്' സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ വായ്പകളെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എന്നാൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും താൻ ഒരിക്കലും തന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് സണ്ണി ഡിയോൾ തുറന്നുപറഞ്ഞു. പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല താൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും, കടക്കെണിയിലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും താൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ‘ഞാൻ ആരോടും വ്യക്തിപരമായി പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. എനിക്കുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം എന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു. ഞാൻ ആരോടും കടക്കാരനായിരുന്നില്ല; എന്റെ സ്വന്തം ആസ്തികൾ விറ്റാണ് ഞാൻ ആ പണമെല്ലാം തിരികെ നൽകിയത്‘ എന്ന് സണ്ണി ഡിയോൾ വ്യക്തമാക്കി.

    'ഗദർ 2' നൽകിയ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധിയായ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് സണ്ണി ഡിയോളിനെ തേടിയെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗോപിചന്ദ് മലിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ജാത്' അടക്കമുള്ളവ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അനുരാഗ് ശർമയുടെ പിരീഡ് വാർ ഡ്രാമയായ 'ബോർഡർ 2', സിദ്ധാർത്ഥ് പി മൽഹോത്രയുടെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ 'ഇക്കിസ്', കൂടാതെ രാജ്കുമാർ സന്തോഷിയുടെ വിഭജന പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വികാരഭരിതമായ ഡ്രാമ ചിത്രം 'ബട്വാര 1947' എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള വലിയ ചിത്രങ്ങളിലാണ് താരം വേഷമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

    ആ പഴയ കാലത്തെ വിജയങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് താരം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. "ഗദർ റിലീസ് ചെയ്ത അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ 'ഇന്ത്യൻ' എന്ന സിനിമയും ചെയ്തത്. ആ സമയത്തിറങ്ങിയ ആമിർ ഖാന്റെ 'ലഗാൻ' അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖ സിനിമകളേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു എന്റെ 'ഇന്ത്യൻ'. ലഗാൻ നേടിയ കളക്ഷന്റെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയാണ് 'ഇന്ത്യൻ' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ 'ഗദർ' ആകട്ടെ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയൊരു ചരിത്ര വിജയമായിരുന്നു തീർത്തത്," എന്ന് സണ്ണി ഡിയോൾ ഓർക്കുന്നു.

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    TAGS:AssetsSunny DeoldebtsGadar 2BollywoodFinancial Struggle
    News Summary - Sunny Deol on His Financial Struggles
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