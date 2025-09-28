ലാൽ സാഹേബ്

Begin typing your search above and press return to search.
    ദാ​ദാ സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പുരസ്കാരം രാഷ്​്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽനിന്ന് മോഹൻലാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

    ലാസ്യവും ഹാസ്യവും ശൗര്യവുമെല്ലാം നിമിഷാർഥംകൊണ്ട് വേഷപ്പകർച്ച നടത്തുന്ന അഭിനയത്തിന്റെ മായാജാലക്കാരൻ, മലയാളത്തിന്റെ ​ഒരേയൊരു മോഹൻലാൽ... മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവായി വിടർന്ന് നാലരപതിറ്റാണ്ടിലേറെ നക്ഷത്രതിളക്കമായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, മോഹൻലാലിനെ തേടി ചലചിത്ര രംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു തിര​നോട്ടം

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നൊ​രു ശീ​ല​മു​ണ്ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തും ചെ​ന്നൈ​യി​ലും ഊ​ട്ടി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലു​മെ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ​മു​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ​ല്ലോ ലാ​ലി​ന്റെ ജീ​വി​തം. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഹോ​ട്ട​ൽ​മു​റി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന​ത് ബോ​റ​ടി​യാ​യി മാ​റും. ഇ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ലാ​ൽ ഒ​രു പൊ​ടി​ക്കൈ ചെ​യ്യും.

    താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും. മ​റ്റൊ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ലാ​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ മു​റി​യും സ്വ​കാ​ര്യ ലോ​ക​വും ആ ​ഹോ​ട്ട​ൽ റൂ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തും. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഓ​രോ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രേ മു​റി​ത​ന്നെ. പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും പു​തി​യ മു​റി​യാ​യി ഫീ​ൽ ചെ​യ്യും.


    ശൗ​ര്യ​മേ​റി​യ കാ​ള​ക്കൂ​റ്റ​നാ​യും ലാ​സ്യ​ഭാ​വ​മു​ള്ള മാ​ൻ​കി​ടാ​വാ​യും നി​മി​ഷാ​ർ​ഥം​കൊ​ണ്ട് വേ​ഷ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​ഒ​ടി​വി​ദ്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മാ​യാ​ജാ​ല​വും അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്... ന​മ്മ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത് ഒ​രേ ലാ​ലി​നെ... ആ​കാ​രം, മാ​ന​റി​സം, സം​ഭാ​ഷ​ണ​ശൈ​ലി... മു​ടി ചീ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലും ഒ​രേ​പോ​ലെ... പ​ക്ഷേ, വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ന്റെ​യോ ക​ണ്ണി​ന്റെ​യോ പു​രി​ക​ക്കൊ​ടി​യു​ടെ​യോ ചെ​റു​ച​ല​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ള​ത് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ലെ​ല്ലാം വേ​റെ വേ​റെ ലാ​ൽ! ഒ​രേ ചി​രി​യും ഒ​രേ തോ​ൾ​ച​രി​വും ഒ​രേ മീ​ശ​പി​രി​യും കൊ​ണ്ട​യാ​ൾ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക്ഷോ​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ചി​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക​ര​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​മെ​ല്ലാം ന​മ്മ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത് മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​രെ!

    ‘രം​ഗ’​ത്തി​ലെ അ​പ്പു​ണ്ണി എ​ന്ന ക​ഥ​ക​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ന്റെ കൂ​ടു​വി​ട്ട് ‘വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ’​ത്തി​ലെ കു​ഞ്ഞി​ക്കു​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഭാ​വ​മാ​റ്റം ത​ന​താ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ന​ർ​ത്ത​ക​രെ പോ​ലെ​യേ അ​ല്ല ‘ക​മ​ല​ദ​ള’​ത്തി​ലെ ന​ന്ദ​ഗോ​പ​ൻ. ‘കി​ഴ​ക്കു​ണ​രും പ​ക്ഷി’​യി​ലെ അ​ന​ന്തു​വും ‘ദേ​വ​ദൂ​ത​നി’​ലെ വി​ശാ​ൽ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​യും സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രാ​ണ്. ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യെ ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള വി​ര​ലി​ന്റെ ചെ​റു​ച​ല​നം​കൊ​ണ്ട് ഒ​രേ ലാ​ൽ ഇ​വ​രെ ര​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക്കി. ‘ഭ​ര​ത’​ത്തി​ലെ ഗോ​പി​യോ ‘ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല’​യി​ലെ അ​ബ്ദു​ല്ല​യോ (അ​ന​ന്ത​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി) ‘ചി​ത്ര’​ത്തി​ലെ വി​ഷ്ണു​വോ പാ​ടു​ന്ന​ത് ഈ ​ര​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​രെ​പ്പോ​ലെ​യേ അ​ല്ല.


    ‘ടി.​പി. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ’​യി​ലെ​യും ‘സ​ന്മ​ന​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന’​ത്തി​ലെ​യും ‘വ​ര​വേ​ൽ​പി’​ലെ​യും ‘വെ​ള്ളാ​ന​ക​ളു​ടെ നാ​ടി’​ലെ​യും നാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ പ്രാ​ര​ബ്ധ​ങ്ങ​ളും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യു​മെ​ല്ലാം ഒ​രേ മാ​ന​റി​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അം​ഗ​പ്ര​ത്യം​ഗം ന​ടി​ച്ച് ലാ​ൽ വേ​റെ വേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക്കി ന​മ്മെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഭി​ന​യ​ക​ല​യു​ടെ ഏ​ത് തി​യ​റി​യി​ൽ ഒ​തു​ക്കും? നാ​ച്ചു​റ​ലും ബി​ഹേ​വി​ങ്ങും ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്കും എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ ജു​ഗ​ൽ​ബ​ന്ദി​യെ​ന്നോ!

    ‘‘പ​തി​നേ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ഭി​ന​യ​രം​ഗ​ത്തു വ​ന്നു. വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴും എ​നി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു ചോ​ദ്യം. ഇ​ത് ശ​രി​യാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഞാ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്മ​യീ​ഭാ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​ല​രും ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യൊ​രു മ​റു​പ​ടി എ​നി​ക്കി​ല്ല. ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​ല ന​ട​ന്മാ​രും പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.


    എ​നി​ക്ക് അ​ത്ത​രം ഹോം​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി പ​ഠി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച് അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്കി​ന്നേ​വ​രെ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്റെ​യു​ള്ളി​ൽ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മൂ​ഡും അ​യാ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ളൂ. പി​ന്നെ​യെ​ല്ലാം എ​ന്തോ ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന​ങ്ങ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടം. ഏ​തൊ​ക്കെ​യോ സു​കൃ​ത​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാം ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു’’ -ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന് ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ര​മോ​ന്ന​ത പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മാ​യ ദാ​ദാ സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ ആ​ണ​ത്ത​വും ലാ​ളി​ത്യ​വു​മു​ള്ള വി​സ്മ​യാ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ‘ലാ​ലി​ത്യം’.

    47 ലാ​ൽ​ക്കാ​ലം

    നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഋ​തു​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളേ​യു​ള്ളൂ- ലാ​ൽ​ക്കാ​ല​വും മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്കാ​ല​വും. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​മെ​ടു​ത്ത് സി​നി​മ ഹി​റ്റാ​ണോ​യെ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ ഒ.​ടി.​ടി തു​ക​യും ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ഹി​റ്റി​ന്റെ പെ​രു​മ​യും വാ​ഴു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ‘ഇ​ര​ട്ട​പ്പേ​രു​ക​ൾ’ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും ലാ​ലും ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ഗോ​ള ഹി​റ്റു​ക​ൾ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴും അ​വ​ക്കൊ​പ്പം ലാ​ലി​ന്റെ പേ​ര് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ‘ദൃ​ശ്യ’​ങ്ങ​ളും ‘പു​ലി​മു​രു​ക​ൻ’, ‘ലൂ​സി​ഫ​ർ’, ‘എ​മ്പു​രാ​ൻ’, ‘തു​ട​രും’ എ​ന്നി​വ​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ആ​ഗോ​ള മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്കും ആ ​തോ​ൾ ച​രി​ച്ചു​ള്ള ന​ട​ത്ത​മെ​ത്തി.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ​യും 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ ക​രി​യ​റി​ന്‍റെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു സ​മാ​ന്ത​ര​ത ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. വി​ല്ല​ൻ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​ഹ​നാ​യ​ക​നി​ലേ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​യ​ക​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ലാ​ലി​ന്‍റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ‘‘ഈ ​നേ​ട്ടം എ​ന്റേ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്കു​കൂ​ടി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​നും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​ക്കും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ​ര​വാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ദാ​ർ​ശ​നി​ക​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഞാ​നി​ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​ത്മ​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ സി​നി​മ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള യാ​ത്ര തു​ട​രാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്താ​ണ് എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്’’ - ലാ​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഒ​രേ​സ​മ​യം ക​ലാ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും ഏ​റ്റ​വും വാ​ണി​ജ്യ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള താ​ര​മാ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലാ​ലി​നെ വെ​ള്ള​വു​മാ​യി ഉ​പ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​ക്കു​ന്ന പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​ക്കൊ​ത്ത് മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ത്. പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ലാ​ലേ​ട്ട​നാ​കു​ന്ന​ത് തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ല്‍ പ​ക​ര്‍ന്നാ​ടി​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ന​യ പൂ​ർ​ണ​ത​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചി​രി​യി​ലും സം​സാ​ര​ത്തി​ലും എ​ന്തി​ന് ഒ​രു നോ​ട്ടം കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് അ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് ആ ​വി​ളി​പ്പേ​ര്.

    എ​ത്ര​യോ താ​രോ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​സ്ത​മ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​വും ഈ ​ന​ട​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ നി​ത്യ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ട് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ നി​ത്യോ​പാ​സ​ന കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​യോ ക​ഥാ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തെ​യോ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ പൂ​ർ​ണ​ത​യോ​ടെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ. ധ്യാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്നി​വേ​ശി​ച്ച് ത​ൻ​മ​യ​ത്വ​ത്തോ​ടെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലാ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.


    അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നാ​യാ​സ​ത​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​സൃ​ഷ്ടി​യു​മാ​ണ് ലാ​ലി​നെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യു​ടെ​യും സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന വീ​ര​സ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യു​മൊ​ക്കെ അ​നേ​കം അ​വ​സ്ഥാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന​പ്രീ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​ൽ കു​ടി​യേ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സി​നി​മാ​പ്രേ​മി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച് നേ​ടി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​മാ​ണ​ത്. തൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ ദ​യ കാ​ത്തു​ക​ഴി​യു​ന്ന സ​ത്യ​നാ​ഥ​നാ​യും (സ​ദ​യം) പൊ​ലീ​സ് തൊ​പ്പി​ക്ക് പ​ക​രം തെ​രു​വു​ഗു​ണ്ട​യു​ടെ മു​ൾ​ക്കി​രീ​ടം അ​ണി​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന സേ​തു​മാ​ധ​വ​നാ​യും (കി​രീ​ടം) പ്ര​ണ​യി​നി​യു​ടെ പി​താ​വി​ന്റെ ദു​ര​ഭി​മാ​ന​പ്പ​ക​യി​ൽ കോ​മ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന വി​നോ​ദാ​യും (താ​ള​വ​ട്ടം) ക​ര​യി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, ‘ഒ​രാ​ളു​ടെ ത​ന്ത​യ്ക്ക് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ന്തൊ​രു സു​ഖം’ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് (അ​ധി​പ​ൻ) ചി​രി​പ്പി​ച്ചും അ​തി​കാ​യ മ​ല്ല​ന്റെ ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി (മ​ലൈ​ക്കോ​ട്ടൈ വാ​ലി​ബ​ൻ) വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചും മു​ണ്ട് മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്തി മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ന്‍റെ പൗ​രു​ഷം കാ​ട്ടി (ദേ​വാ​സു​രം)​ആ​വേ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​മൊ​ക്കെ പ്രേ​ക്ഷ​ക മ​ന​സ്സി​ൽ മോ​ഹ​നാ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ലാ​ൽ സ്പ​ർ​ശ​മേ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട​ത്താ​ണ് ഈ ​ന​ട​ന്‍റെ വി​ജ​യ​വും.

    കൊ​മ്പ​ന്റെ ക​രു​ത്തോ​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യ ‘തു​ട​രും’ സി​നി​മ​യി​ലെ ബെ​ൻ​സി​ന്റെ വീ​ര​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ്വ​ല്ല​റി പ​ര​സ്യ​ത്തി​ൽ സ്ത്രൈ​ണ ഭാ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​മാ​റി അ​ഭി​ന​യം മോ​ഹ​ന​മാ​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന ലാ​ൽ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും നി​ത്യ​യൗ​വ​ന​മാ​ണ്. ‘ന​ര​നി’​ലെ​യും ‘ആ​റാം ത​മ്പു​രാ​നി’​ലെ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ര​സ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ അ​വ​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ വ്യ​സ​ന​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ലാ​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്നു ത​ല​മു​റ​യെ ക​ണ്ട ‘തി​ര​നോ​ട്ടം’

    ‘കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ’​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സി​നി​മ ‘തി​ര​നോ​ട്ടം’ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, പ്രേ​ക്ഷ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ത​ല​മു​റ​യെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടേ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലാ​ൽ. പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​ടെ​യും മൂ​ന്ന് ത​ല​മു​റ​ക്കൊ​പ്പം ലാ​ൽ സ്വ​ച്ഛ​ന്ദം ഒ​ഴു​കു​ന്നു. ഫാ​സി​ൽ, ഭ​ര​ത​ൻ, പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ, ഐ.​വി. ശ​ശി എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ, സി​ബി മ​ല​യി​ൽ, ഭ​ദ്ര​ൻ, ഷാ​ജി കൈ​ലാ​സ്, ബ്ല​സി എ​ന്നി​വ​രി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ജി​ത്തു ജോ​സ​ഫ്, വൈ​ശാ​ഖ്, വി.​എ. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ത​രു​ൺ മൂ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ ലാ​ൽ അ​നാ​യ​സം ഒ​ഴു​കി.

    അ​തി​നി​ടെ, അ​ര​വി​ന്ദ​ൻ (വാ​സ്തു​ഹാ​ര), ആ​ർ. സു​കു​മാ​ര​ൻ (പാ​ദ​മു​ദ്ര), ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ൺ (വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യും ന​ട​ന്നു. അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​സൂ​ക്ഷ്മ​ദ​ർ​ശി​നി​യെ മ​റു​നാ​ടി​നും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​ക്കി​യ​ത് മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല. എം.​ജി.​ആ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം കൊ​ണ്ട് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ന​ന്ദ് ആ​യി ആ​ര് വേ​ണ​മെ​ന്ന് (ഇ​രു​വ​ർ) മ​ണി​ര​ത്ന​വും മും​ബൈ അ​ധോ​ലോ​ക​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​നെ​ത്തു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (ക​മ്പ​നി) ആ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് റാം ​ഗോ​പാ​ൽ വ​ർ​മ​യും ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ഞ്ഞ​തും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ.

    ന​ട​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സി​നി​മ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നാ​ട​ക​ത്തി​ലും ലാ​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണ​നാ​യി ‘ക​ർ​ണ​ഭാ​രം’ എ​ന്ന സം​സ്കൃ​ത​നാ​ട​ക​ത്തി​ലും മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലെ പ​ത്തു​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ‘ക​ഥ​യാ​ട്ട’​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ട്ടി. ഗാ​യ​ക​നാ​യും (കൈ​ത​പ്പൂ​വി​ൻ, നാ​ത്തൂ​നേ നാ​ത്തൂ​നേ, ആ​റ്റു​മ​ണ​ൽ പാ​യ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ) ആ​സ്വാ​ദ​ക മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ‘ബ​റോ​സി’​ലൂ​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്റെ കു​പ്പാ​യ​വു​മ​ണി​ഞ്ഞു. ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്- ‘ഇ​താ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കം​പ്ലീ​റ്റ് ആ​ക്ട​ർ. അ​ല്ല, കം​പ്ലീ​റ്റ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന്.

    ‘സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഞാ​ൻ ദു​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു’

    ‘വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം’ നി​ർ​മി​ച്ച​തു​വ​ഴി ലാ​ലി​ന് വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി. അ​തി​ൽ ഖേ​ദ​മ​റി​യി​ച്ച​വ​രോ​ട് ‘‘കാ​ൻ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​താ​ക പാ​റാ​ൻ ‘വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം’ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​നി​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ലാ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​ണെ​ന്നും ധൂ​ർ​ത്ത​നാ​ണെ​ന്നും പ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള​വ​നാ​ണെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ ചി​രി​ച്ചു​ത​ള്ളാ​ൻ ലാ​ലി​ന് ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ഈ ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത സി​നി​മ​യോ​ട് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ‘‘എ​ന്റെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ഭാ​ഗ​വും സി​നി​മ​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലാ​ഭ​ത്തി​ല​ധി​കം ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ​ണ്ട് ഒ​രു ട്രാ​ഫി​ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു ‘ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ റീ ​ടേ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന്’. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സി​നി​മ​യി​ൽ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പി​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലു​ക​ളി​ല്ല. പ​ണ​ത്തെ എ​നി​ക്ക് ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ അ​തി​ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കി​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കു​റെ നാ​ള​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പ​ണ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​പ്പം പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം ജീ​വി​തം ഗ​തി​കെ​ട്ട്, സ്തം​ഭി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പാ​വ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ത്ത് ദുഃ​ഖി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​ണ് ഞാ​ൻ പ​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പെ​രു​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​ത്ര വ​ലി​യ സ​മ്പ​ത്തൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ത്തെ എ​ന്റെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പാ​ദ്യ​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ആ​യി​രം രൂ​പ ചി​ല്ല​റ​യാ​ക്കി ത​ന്നാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ണ്ണാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു പേ​ഴ്‌​സു​പോ​ലും ഞാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​ത് എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും വെ​ച്ച് മ​റ​ന്നു​പോ​കു​മോ എ​ന്ന പേ​ടി​യാ​ണ്. പ​ണ​ത്തി​നോ​ട് അ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്ര അ​ക​ൽ​ച്ച​യും ഞാ​ൻ കാ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.’’ - അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ ര​സ​ത​ന്ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്രം ഇ​ത്ര സിം​പി​ളാ​ണ്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ൽ ഏ​റെ സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​മു​ണ്ട് ലാ​ൽ. കാ​മ്പു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം തി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ലാ​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​നി​ക്കു​നേ​രേ വ​രു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​പ​ങ്കും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​മു​ണ്ട്.

    ന​ല്ല ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ലാ​തെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഓ​ഷോ ര​ജ​നീ​ഷി​നെ​യാ​ണ് ലാ​ൽ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഞാ​ൻ ദു​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു’ (‘I like gossips more than the gospels.’) എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ഷോ വാ​ക്യ​മാ​ണ് ലാ​ലി​ന് ആ ​ക​രു​ത്തു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.


    ‘‘മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ​യും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​നി​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ശ​ര​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഞാ​ൻ ‘വൈ​കി​ട്ടെ​ന്താ പ​രി​പാ​ടി?’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കു​ടി​യ​ന്മാ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​കും അ​തൊ​ക്കെ കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ. മ​ദ്യം എ​ന്ന വാ​ക്കു​പോ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ആ​യ പ​ര​സ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ മ​ദ്യ​പാ​ന​രം​ഗം ക​ണ്ട​ല്ലേ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രേ​ണ്ട​ത്? സ്വ​ർ​ണം തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സ​മ്പാ​ദ്യം ന​മ്മ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര​യും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഏ​തൊ​രു കാ​ര്യ​വും അ​മി​ത​മാ​യാ​ൽ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. മ​ദ്യ​മാ​യാ​ലും സ്വ​ർ​ണ​മാ​യാ​ലും മ​ത​മാ​യാ​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യാ​ലും ആ​ത്മ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക്കും ആ​വി​ല്ല’’ - വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ലാ​ൽ തി​യ​റി ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു.

    ചി​ല പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​നും ലാ​ലി​ന് മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ട്. ‘‘ഒ​രു ‘സ​വ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ്’ ആ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. ചി​ല​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നും. അ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം എ​ന്റെ​യു​ള്ളി​ൽ ചി​രി​പൊ​ട്ടും. കാ​ര​ണം, എ​ന്റെ കു​റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ പേ​രും അ​തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും വെ​ച്ചി​ട്ടാ​ണ​ല്ലോ ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ആ ​സി​നി​മ​ക​ളെ​ല്ലാം യാ​തൊ​രു ഹി​ഡ​ൻ അ​ജ​ണ്ട​യു​മി​ല്ലാ​തെ വ്യ​വ​സാ​യ വി​ജ​യം മാ​ത്രം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചി​രി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ന​മു​ള്ള സി​നി​മ​യാ​യ ‘പ​ര​ദേ​ശി’​യി​ൽ വ​ലി​യ​ക​ത്ത് മൂ​സ​യാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ആ​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ. ‘അ​ലി​ഭാ​യ്’ ആ​കാ​നും എ​നി​ക്ക് വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യൊ​ന്നും പ​റ​യി​ല്ല. ച​ന്ദ​ന​ക്കു​റി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദു​വി​രോ​ധ​വും നി​സ്‌​കാ​ര​ത്ത​ഴ​മ്പ് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഇ​സ്‍ലാം വി​രോ​ധ​വും ഉ​ണ​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു മ​നോ​രോ​ഗ​മാ​ണ്. അ​തി​നു മ​രു​ന്നി​ല്ല’’ -അ​തെ, വി​മ​ർ​ശ​ക​രോ​ട് ‘പോ ​മോ​നെ ദി​നേ​ശാ’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നും ലാ​ലി​ന​റി​യാം.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലു​മു​ണ്ട് ‘ലാ​ലി​സം’

    ദാ​ദാ സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്കാ​ര​ല​ബ്ധി​ക്കു ശേ​ഷം ലാ​ൽ നേ​രി​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. അ​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ലാ​ൽ. ‘‘എ​നി​ക്ക​ങ്ങ​നെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല. ഇ​തി​ന​ർ​ഥം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ഒ​രു കൊ​ടി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലും ഞാ​നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത​ശീ​ർ​ഷ​രാ​യ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ട് ന​മു​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യം തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​രും ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തും അ​ത്ത​രം നേ​താ​ക്ക​ളു​ള്ള​താ​യി എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​ജി, നെ​ഹ്രു, നേ​താ​ജി സു​ഭാ​ഷ്ച​ന്ദ്ര ബോ​സ്, രാ​ജേ​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും യ​ശ​സ്വി​ക​ളാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ​രാ​രും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടി​യു​ടെ കീ​ഴെ​നി​ന്ന് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഓ​രോ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വ​ണ​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​വ​ണം ഒ​രു രാ​ജ്യാ​ധി​പ​ൻ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ വി​ശി​ഷ്ട​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ല​ങ്ക​യി​ൽ വേ​ണം, എ​ല്ലാ ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും എ​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു വേ​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​വ​ണ​ന്റെ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും വാ​ശി​യും. അ​ത്ത​രം ഒ​രാ​ളെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ഖ്‌​തൂം ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ അ​വ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു -‘I Want to make my country’. അ​ത്ത​രം നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​വും.’’ - രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ ‘ലാ​ലി​സം’ ഇ​താ​ണ്.

    ഉ​ള്ളി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ലോ​കം വി​ട​ർ​ത്തി​യ ഓ​ഷോ

    അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​ല​ക്ക​ന​മി​ല്ലാ​തെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ വൈ​രാ​ഗ്യ​മി​ല്ലാ​തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ലാ​ലി​നെ പ്രാ​പ്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ഷോ​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തി​നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​സ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ക്ഷേ, അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ലാ​ൽ പ​ത​റി​യി​ല്ല.

    ‘‘ഒ​രി​ക്ക​ൽ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ടു​വേ​ദ​ന​ക്കു ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഞാ​ൻ ആ​ദ്യം ഓ​ഷോ​യെ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ പു​സ്ത​കം വാ​യി​ക്കാ​നോ ടി.​വി കാ​ണാ​നോ ആ​രെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വി​ട​ത്തെ ഡോ​ക്ട​റാ​ണ് ഓ​ഷോ​യു​ടെ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​സ​റ്റ്‌ ത​രു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് അ​തു​കേ​ട്ടു കി​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​നി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ലോ​കം വി​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​തു​വ​രെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത എ​ന്തോ ഒ​ന്ന്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​ഷോ​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ചു.


    പു​ണെ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ പോ​യി. ‘ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണം എ​ന്നി​ല്ല. രാ​വി​ലെ ഒ​രു പ​ക്ഷി​യു​ടെ പാ​ട്ട് നി​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ട്ട​ല്ല. ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ നി​ങ്ങ​ളും എ​ന്നെ കേ​ൾ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​യൊ​രു സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ് എ​ന്നെ വ​ശീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ഴും ഞാ​ൻ ഓ​ഷോ​യെ വാ​യി​ക്കു​ന്നു, ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ സം​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്ത ഏ​റ്റ​വും പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വും സ്‌​നേ​ഹ​ഭ​രി​ത​വും അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ശൂ​ന്യ​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​ദ​ർ​ശ​നം ഞാ​ൻ വാ​യി​ച്ച​ത് ഓ​ഷോ​യു​ടെ ശ​വ​കു​ടീ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. Osho- Never Born, Never Died.Only visited this Planet Earth between December 11, 1931 and January 19, 1990

    (ഓ​ഷോ - ജ​നി​ച്ച​തു​മി​ല്ല, മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. 1931 ഡി​സം​ബ​ർ 11നും 1990 ​ജ​നു​വ​രി 19നു​മി​ട​യി​ൽ ഈ ​ഭൂ​മി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചെ​ന്നു മാ​ത്രം). എ​വി​ടെ​നി​ന്നോ വ​ന്ന് എ​ങ്ങോ​ട്ടോ പ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കാ​റ്റു​പോ​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​വാ​ൻ ഈ ​വ​രി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്നെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.’’

