സ്മൃതി മന്ദാനയും പലാഷ് മുച്ചാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു? കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ; ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകർ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ താരം സ്മൃതി മന്ദാനയും പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ പലാഷ് മുച്ചാലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്ന പുതിയ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്. മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
മുംബൈയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ പിതാവിനെ പലാഷ് മുച്ചാലിന്റെ സഹോദരിയും പ്രശസ്ത ഗായികയുമായ പാലക് മുച്ചാലും ഭർത്താവും സംഗീത സംവിധായകനുമായ മിഥുനും നേരിൽ കാണുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. സ്മൃതിയുടെ പിതാവിന്റെ പാദം തൊട്ടു പാലക് വന്ദിക്കുന്ന വൈകാരികമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം മാറി കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും അടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്ന് ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
2025 നവംബർ 23ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലിയിൽ വെച്ച് സ്മൃതിയും പലാഷും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയും പിന്നീട് അത് റദ്ദാക്കുകയുമായിരുന്നു. തന്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്മൃതി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
വിവാഹം മുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പലാഷ് മുച്ചാലിനെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റാരോപണങ്ങളുമായി സ്മൃതിയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ച പലാഷ്, തന്റെ സൽപ്പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.
പുതിയ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വിവാഹം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വിഡിയോയുടെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പഴയ വിഡിയോ ആണോ അതോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്തതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
നിലവിൽ സ്മൃതി മന്ദാനയോ പലാഷ് മുച്ചാലോ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചോ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രിയതാരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ശുഭവാർത്തയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register