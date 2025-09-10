Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:51 AM IST

    സലാലയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച്​ സ്മാർട്ട്‌ ട്രാവൽ

    സലാലയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച്​ സ്മാർട്ട്‌ ട്രാവൽ
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ 74ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ 74 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സ​ലാ​ല യാ​ത്ര സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റു 300 ഓ​ളം പേ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജ​ന്മ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സി​നി​മ​യി​ലെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വാ​യാ​ണ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഫി അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ 74 പേ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സ​ലാ​ല ട്രി​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും യു​വാ​ക്ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 74 പേ​രാ​ണ് സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, 74 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഫ​ർ ന​ൽ​കി ല​ക്ഷ്വ​റി യാ​ത്ര​യും ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ 70ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ 70 പേ​ർ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ സൗ​ജ​ന്യ വി​സ ന​ൽ​കി ആ​ദ​ര​വ് കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ വ​രു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ പ​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കും 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ലി​ലൂ​ടെ വി​സ​യും വി​സ ചേ​ഞ്ച്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫ്രീ ​ആ​യി 300 ദി​ർ​ഹം വി​ല​യു​ള്ള ഫാ​ഷ​ൻ ബാ​ഗ് ഫ്രീ ​ആ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ക്കി​ങ്ങി​നും സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ട്രാ​വ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    TAGS:Mammoottysalalahsmart travelBirthday
    News Summary - Smart Travel celebrates Mammootty's birthday in Salalah
