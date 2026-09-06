'ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ, പാത്രം കഴുകുന്നതോ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടമാണ്'; ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ശ്രേയ ഘോഷാൽ

'ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ, പാത്രം കഴുകുന്നതോ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടമാണ്'; ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ശ്രേയ ഘോഷാൽtext_fields
ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായികയായ ശ്രേയ ഘോഷാൽ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവ് ശിലാദിത്യ മുഖോപാധ്യായ നൽകുന്ന വലിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. സംഗീതരംഗത്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ശ്രേയ 2015-ലാണ് സംരംഭകനായ ശിലാദിത്യയെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കിയത്.
പൊതുവെ തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും കാമറക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരം അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ ദാമ്പത്യത്തിലെ സന്തോഷകരമായ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
ഭർത്താവ് ശിലാദിത്യ തനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് ശ്രേയ ഹൃദ്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വീട്ടുജോലികളിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന കരുതൽ വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. തിരക്കേറിയ ജോലികൾക്കിടയിലും വീടിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ശിലാദിത്യ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. താൻ അടുക്കളയിലെ ജോലികളോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമാണെന്നും, ആ ജോലികളെല്ലാം താൻ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും ശ്രേയ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു.
മാസങ്ങളോളം ഗാനമേളകളും ഷൂട്ടിങുമായി താൻ യാത്രകളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും യാതൊരുവിധ ഈഗോയോ പരാതിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ സ്വഭാവമാണ് ശിലാദിത്യയുടേത്. രണ്ടുപേരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബം പൂർണ്ണമാകുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മകനാണ് ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഗായിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പരസ്പരം അറിയാവുന്ന ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ശ്രേയയും ശിലാദിത്യയും. 10 വർഷത്തോളം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ 2015 ഫെബ്രുവരി 5-നാണ് ഇവർ പരമ്പരാഗത ബംഗാളി ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതരായത്. തുടർന്ന് 2021-ൽ ഇവർക്ക് ദേവ്യൻ എന്ന മകൻ പിറന്നു. മുംബൈയിൽ സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ ദമ്പതികൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും തുല്യതയുടെയും മനോഹരമായ മാതൃകയാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
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