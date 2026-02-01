Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 9:14 AM IST

    ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിനുമുന്നിൽ വെടിവെപ്പ്; പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിനുമുന്നിൽ വെടിവെപ്പ്; പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ വെടിവെപ്പ്. മുബൈയിലെ ജുഹുവിലുള്ള വസതിക്ക് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

    അക്രമികൾ നാല് വട്ടം വെടിയുതിർത്തുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അക്രമികളെ പിടി കൂടുന്നതിന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ പൊലീസും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും വീടിന് കനത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി തെളിവ് ശേഖരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsshootingRohit ShettyMumbai
    News Summary - Shooting outside Bollywood director Rohit Shetty's house
    Similar News
    Next Story
    X