'അവൻ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല'; സുശാന്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് ശിശിർ ശർമ്മ

'അവൻ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല'; സുശാന്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് ശിശിർ ശർമ്മtext_fields
നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നിട്ട് ഏകദേശം ആറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ വേദനയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി മോചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് 'ഛിച്ചോരെ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരമായ ശിശിർ ശർമ്മ. അടുത്തിടെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് അഭിമുഖത്തിലാണ് സുശാന്തുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചും ശിശിർ മനസ്സുതുറന്നത്.
"അവൻ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വളരെ പക്വതയുള്ള, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ," ശിശിർ ശർമ്മ വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞു. 2020-ൽ സുശാന്തിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ നിമിഷം, തനിക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരയേണ്ടി വന്നെന്നും ആ വാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതീവ പ്രയാസപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തു. ഏറെ കഴിവുകളുള്ള മികച്ച ഭാവിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടൻ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അഭിനയത്തോട് അതീവ താല്പര്യവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നത് വലിയൊരു ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. "ഇതിനൊരു കാരണം കാണാതിരിക്കില്ല, ആരും വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊരു കടുപ്പമേറിയ തീരുമാനം എടുക്കില്ലല്ലോ," എന്ന് ശിശിർ ചോദിക്കുന്നു. 'എം.എസ്. ധോണി: ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി' പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സുശാന്ത് കാഴ്ചവെച്ച അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
