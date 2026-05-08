'ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്, വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകും'; മരണവാർത്തയിൽ പ്രതികരണവുമായി ശക്തി കപൂർ
തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ബോളിവുഡ് താരം ശക്തി കപൂർ രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു വിഡിയോയിലൂടെയാണ് താൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും സന്തോഷവാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതിപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, എന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം തികച്ചും വ്യാജമാണ്. ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്, സന്തോഷവാനുമാണ്. ദയവായി ഇത്തരം വാർത്തകൾ അവഗണിക്കുക,' വിഡിയോയിൽ ശക്തി കപൂർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ല പ്രവണതയല്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വാർത്തകൾ കണ്ട് ആശങ്കയിലായിരുന്ന ആരാധകർ, അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്.
എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ബോളിവുഡിലെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലും ഹാസ്യ വേഷങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ നടനാണ് ശക്തി കപൂർ. 'അന്താസ് അപ്നാ അപ്ന'യിലെ ക്രൈം മാസ്റ്റർ ഗോഗോ, 'രാജാ ബാബു'വിലെ നന്ദു തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകമനസ്സുകളിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു. ചാൽബാസ്, ജുഡ്വ, കൂലി നമ്പർ വൺ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2025-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മേരെ ഹസ്ബൻഡ് കി ബിവി' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അഭിനയിച്ചത്. മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'എമ്പുരാനിലും' അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, അവതാരകനായ സൽമാൻ ഖാനുമായുള്ള ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഷോയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും സൗഹൃദത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരം ശ്രദ്ധ കപൂർ ശക്തി കപൂറിന്റെ മകളാണ്.
