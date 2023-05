ബംഗ്ലാദേശിൽ ചരിത്രമാകാൻ ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ പത്താൻ!

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായ ചിത്രമായിരുന്നു ഷാറുഖ് ഖാന്റെ പത്താൻ. ആദ്യദിനം 100 കേടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ച ചിത്രം വളരെ വേഗം ബോക്സോഫീസിൽ 1000 കോടി നേടി. വിദേശത്ത് നിന്നും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടാൻ പത്താനായി. ഇപ്പോഴിതാ പത്താൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രദർശനത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മെയ് 12നാവും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക. ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജനത്തിന് ശേഷം റിലീസിനെത്തുന്ന ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് പത്താൻ.

ഷാറൂഖ് ഖാന് ബംഗ്ലാദേശിലും നിരവധി ആരാധകരുണ്ട്. നേരത്തെ ഫെബ്രുവരി 24 ന് പത്താൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിയമപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഇത് മാറ്റി. നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്ത ഷാറൂഖ് ഖാൻ ചിത്രമാണ് പത്താൻ. സിദ്ധാഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നിരവധി വിവാദങ്ങൾക്കും ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും ഡീഗ്രേഡിങ്ങിനും ഇടയിലാണ് ജനുവരി 25 ന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത്. Show Full Article

Shah Rukh Khan's Pathaan is the first Hindi film to release in Bangladesh partition