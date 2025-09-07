Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 9:26 AM IST

    പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​തെ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ന്ന ഷാ​റൂ​ഖ്

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കാ​ല​ത്തെ അ​വി​വേ​കം​ കൊ​ണ്ട് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബി​രു​ദം കി​ട്ടാ​തെ​​ പോ​യ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ് കി​ങ് ഖാ​ൻ
    താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ര​മാ​യ ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് അ​തി​സ​മ​ർ​ഥ​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ര​ഹ​സ്യ​മ​ല്ല. ഐ.​ഐ.​ടി പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ ജേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ക്ഷേ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് മ​റ്റൊ​രു മേ​ഖ​ല​യാ​ണെ​ന്നു മാ​ത്രം. മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഷാ​റൂ​ഖി​ന് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല, അ​ഥ​വാ എ​ഴു​തി​യി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കാ​ല​ത്തെ ത​ന്റെ​യൊ​രു അ​വി​വേ​കം​കൊ​ണ്ട് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബി​രു​ദം കി​ട്ടാ​തെ പോ​യ ക​ഥ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് കി​ങ് ഖാ​ൻ.

    ‘‘പി.​ജി കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ ഞാ​ൻ ‘ഫൗ​ജി’ ടി.​വി ഷോ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​തി​യാ​യ ഹാ​ജ​റി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​ം ഉ​ദി​ച്ചു. അ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഞാ​ൻ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​ന്നു. ‘ഹാ​ജ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ന്നെ ഞാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​പ്പി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു’​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ലെ താ​ൻ​പോ​രി​മ​യി​ൽ എ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു: ‘എ​ന്നാ​ൽ എ​നി​ക്കീ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തേ​ണ്ട’. ഇ​തും പ​റ​ഞ്ഞ് ഞാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മാ​താ​വ് എ​ന്നെ​യും കൂ​ട്ടി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ക്ഷ​മ പ​റ​യി​പ്പി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ വൈ​കി​യ​തി​നാ​ലും പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ഞാ​ൻ മാ​താ​വി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ഇ​വി​ടെ ഞാ​നി​നി പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, പ​ക്ഷേ, ഒ​രി​ക്ക​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും’’ -ഷാ​റൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തി.

