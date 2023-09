ഇനിയൊരിക്കലും മുടി മൊട്ടയടിക്കില്ല, ഇത് ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും! വെളിപ്പെടുത്തി ഷാറൂഖ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാൻ ചിത്രമാണ് ജവാൻ.സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ഹിന്ദിയെ കൂടാതെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയുടെതായി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ഗാനങ്ങളും ട്രെയിലറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. ജവാനിൽ വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിൽ ഷാറൂഖ് ഖാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ട്രെയിലർ പുറത്തു വന്നതോടെ തലമുടി മൊട്ടയടിച്ചുളള നടന്റെ ലുക്ക് ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇനി ഒരു ചിത്രത്തിലും മുടിമൊട്ടയടിച്ച് അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് ഷാറൂഖ്.

' ജവാനിൽ ആറ്, ഏഴ് ഗെറ്റപ്പുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. മുടി മൊട്ടയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അതു ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണണം'-ഷാറൂഖ് ഖാൻ ദുബൈയിലെ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു. ,ജാതി, മതം, ഭാഷ, നിറം എന്നി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരേയും രസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും താരം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് സിനിമയുടെ കാതലായ സന്ദേശം. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് സ്ത്രീകളാണ്. അതിനാൽ, ഈ സിനിമ അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഷാറൂഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ആദ്യ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് ജവാൻ. ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ നയൻതാര നായിക. വിജയ് സേതുപതിയാണ് വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ദീപിക പദുക്കോൺ അതിഥിവേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയാമണി, സന്യ മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ഗൗരി ഖാനാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് ആണ് സംഗീതം. Show Full Article

News Summary -

Shah Rukh Khan says Jawan is the ‘first and last time’ that he will go bald for a movie