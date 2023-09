ജവാൻ 1000 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓഫറുമായി ഷാറൂഖ് ഖാൻ...

Double dhamaaka. Single Daam.

Jaise Azad ke saath Vikram Rathore… waise aapke saath koi bhi jaa sakta hai. Ek ticket khareedne par doosra ticket bilkul free.* 1 + 1 offer… Starting tomorrow. https://t.co/0Z9oMV2N1n



Enjoy #Jawan with your loved ones. In cinemas near you - in… pic.twitter.com/K90LiVdulg