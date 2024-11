വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ അക്ഷയ് കുമാർ അമ്പരന്നു; സംഭാവന നൽകിയ കക്കൂസ് നശിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വയോധികൻ

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയതായിരുന്നു ബോളിവുഡ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാർ. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഒരു വയോധികൻ വന്ന് പറഞ്ഞ പരാതി കേട്ട് നടൻ ഒന്നമ്പരന്നു. നടൻ പണ്ട് സംഭാവന ചെയ്ത കക്കൂസ് നശിച്ചെന്ന പരാതിയുമായാണ് വയോധികൻ എത്തിയത്.

2017ൽ, അക്ഷയ്‌ കുമാറിന്‍റെ ഭാര്യ ട്വിങ്കിൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ജുഹു ബീച്ചിൽ ഒരാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ചിത്രം. തുടർന്ന് 2018ൽ ശിവസേന നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെയുമായി ചേർന്ന് അക്ഷയ് കുമാർ ജുഹു, വെർസോവ ബീച്ചുകളിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബയോ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വയോധികൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി അക്ഷയ് കുമാറിന്‍റെ മുന്നിലെത്തി പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

