Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 3:29 PM IST

    സി​നി​മ സെ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ലോ​ത്സ​വ​ വേദിയിലേക്ക് ‘മിന്നൽ’ വ​സി​ഷ്ഠ്

    സി​നി​മ സെ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ലോ​ത്സ​വ​ വേദിയിലേക്ക് ‘മിന്നൽ’ വ​സി​ഷ്ഠ്
    തൃ​ശൂ​ർ: സി​നി​മ സെ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത് വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ബാ​ല​താ​രം വ​സി​ഷ്ഠ് ഉ​മേ​ഷ് എ​ത്തി​യ​ത്. ചാ​ക്യാ​ർ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​സി​ഷ്ഠ​നെ ആ​ദ്യ​മാ​ർ​ക്കും പി​ടി​കി​ട്ടി​യി​ല്ല. പാ​ഞ്ചാ​ലി സ്വ​യം​വ​രം ക​ഥ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി ചാ​ക്യാ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​ൻ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ൽ പ​ല​രു​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് 'മി​ന്ന​ൽ മു​ര​ളി'​യി​ലെ ജോ​സ് മോ​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട ബാ​ല​താ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ​ല​രും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ർ​ജു​ൻ ദാ​സ് നാ​യ​ക​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ് ചി​ത്രം 'സൂ​പ്പ​ർ ഹീ​റോ'​യു​ടെ സെ​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​സി​ഷ്ഠ് എ​ത്തി​യ​ത്. സി​നി​മ​യി​ൽ മു​ഴു​നീ​ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​സി​ഷ്ഠ​ന്റേ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​രി​കെ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് വാ​ണി​യം​കു​ളം ടി.​ആ​ര്‍.​കെ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യ വ​സി​ഷ്ഠ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ചാ​ക്യാ​ർ വേ​ഷ​മ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ആ ​വേ​ഷ​ത്തോ​ട് തോ​ന്നി​യ അ​ടു​പ്പം പി​ന്നീ​ട് ചാ​ക്യാ​ര്‍കൂ​ത്ത് അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി പൈ​ങ്കു​ളം നാ​രാ​യ​ണ ചാ​ക്യാ​രു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്തി​ന് എ ​ഗ്രേ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഉ​മേ​ഷും ജ്യോ​തി​യു​മാ​ണ് വ​സി​ഷ്ഠി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍.

    Show Full Article
