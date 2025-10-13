Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസിനിമ പ്രമോഷനിടെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 2:38 PM IST

    സിനിമ പ്രമോഷനിടെ പ്രദീപ് രംഗനാഥനോട് അനാവശ്യ ചോദ്യം, ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി ശരത് കുമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    സിനിമ പ്രമോഷനിടെ പ്രദീപ് രംഗനാഥനോട് അനാവശ്യ ചോദ്യം, ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി ശരത് കുമാർ
    cancel
    Listen to this Article

    സിനിമ താരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ പലപ്പോഴും മാനിക്കാതെയാണ് പലരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ, യുവ നടൻ പ്രദീപ് രംഗനാഥനും അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന റൊമാന്റിക് ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമായ ഡ്യൂഡിന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം.

    'ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നത്' എന്നായിരുന്നു ഒരാൾ താരത്തോട് ചോദിച്ചത്. ചോദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയി എടുക്കരുതെന്ന് തെലുങ്ക് റിപ്പോർട്ടർ അഭ്യർഥിച്ചു. 'നിങ്ങൾ ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ പോലെയല്ല. പക്ഷേ സിനിമകളിൽ വിജയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഭാഗ്യമാണോ അതോ കഠിനാധ്വാനമാണോ എന്ന് പറയുമോ?' എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാൽ ചോദ്യം കേട്ടതോടെ മുതിർന്ന നടൻ ശരത്കുമാർ ഇടപെടുകയും ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

    'ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെക്കാലമായി ഉണ്ട്. 170 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല. എല്ലാവരും ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഒരു നായകനെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകതമായ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല. സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു ഹീറോയാണ്' -ശരത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

    ശരത്കുമാറിന്റെ മറുപടി കേട്ട് കൈയടിയും സദസിൽ നിന്നും വിസിലുകളും ഉയർന്നു. സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലായി. പൊതുവേദിയിൽ ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ ശരത്കുമാറിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ രാധിക ഞെട്ടൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത്. നടിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദറും സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. 'അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ശരത് ഒരു യഥാർത്ഥ നായകനാണ്. എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്നപോലെ, മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു' -ഖുശ്ബു എഴുതി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie NewsEntertainment NewsActor Sarath KumarPradeep Ranganathan
    News Summary - Sarathkumar tears into ‘Pradeep Ranganathan not hero material’ comment
    Similar News
    Next Story
    X