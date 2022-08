'അയാളൊരു സ്ത്രീ മർദകനും സാഡിസ്റ്റും, ആരാധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കൂ'; സൽമാൻ ഖാനെതിരെ മുൻ കാമുകി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാനെതിരേ കടുത്ത ആരോപണവുമായി മുൻ കാമുകിയും നടിയുമായ സോമി അലി. അയാളൊരു സ്ത്രീ മർദ്ദകനും സാഡിസ്റ്റുമാണെന്നാണ് സോമി അലി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചത്. പോസ്റ്റിനൊപ്പം സൽമാന്റെ പഴയ ചിത്രമായ 'മേംനെ പ്യാർ കിയ'യുടെ പോസ്റ്ററും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യു.എസിലെ മിയാമിയിൽ താമസിക്കുന്ന സോമി അലി 'നോ മോർ ടിയേർസ്' എന്ന സന്നദ്ധ സംഘട രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

90 കളിൽ സോമിയും സൽമാനും തമ്മിൽ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നടന്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'മേംനെ പ്യാർ കിയ'യുടെ വലിയ ആരാധികയായിരുന്നു സോമി. അങ്ങിനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ അടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായി. പിന്നീട് ഇരുവരും സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. 'അയാളൊരു സ്ത്രീ മർദ്ദകൻ മാത്രമല്ല, സാഡിസ്റ്റുമാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല പല സ്ത്രീകളും ഇരകളാണ്. ദയവായി അയാളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക'-എന്നാണ് സോമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.

നേരത്തെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, സൽമാനുമൊത്തുള്ള സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ പ്രണയം തുറന്നുപറഞ്ഞ കാര്യം സോമി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 'ഞങ്ങൾ നേപ്പാളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഇരുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ ഒരു കൗമാരക്കാരിയായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ആരംഭിച്ചത്'-സോമി പറയുന്നു. സൽമാന്റെ മാതാപിതാക്കളുമായും സോമി നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.



Salman Khan’s former girlfriend Somy Ali attacks him: ‘A woman beater, and not just me’