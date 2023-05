സ്ത്രീ ശരീരം അമൂല്യമാണ്, മൂടിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സൽമാൻ ഖാൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നടൻ സൽമാൻ ഖാന്റെ സെറ്റിൽ സ്ത്രീകൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നുള്ള നടി പലക്ക് തിവാരിയുടെ വാക്കുകൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സൽമാന്റെ സെറ്റിലെ ഈ അപൂർവ നിയമം വലിയ വിമർശനവും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ. സ്ത്രീകളെ താൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്നെന്നും ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പല്ലെന്നും സൽമാൻ പറഞ്ഞു. 'ആപ് കി അദാലത്ത്' എന്ന ഷോ‍യിലാണ് ഇക്കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നടന്റെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണോ എന്ന അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി. 'നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ ജനങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തും.ഇതിൽ ഇരട്ടത്താപ്പൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീ ശരീരം വളരെ അമൂല്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതിനാൽ മൂടിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്; സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഈദ് റിലീസായി എത്തിയ കിസി ക ഭായ് കിസി കി ജാൻ ആണ് സൽമാൻ ഖാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ഏപ്രിൽ 21 ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

