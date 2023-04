കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, അച്ഛനാവാൻ നിയമം തടസം; ദത്തെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തി സൽമാൻ ഖാൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കുട്ടികളോടുള്ള സൽമാൻ ഖാന്റെ വാത്സല്യം പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാണ്. സഹോദരങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അച്ഛനാവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സൽമാൻ. ഇന്ത്യ ടിവിയുടെ ആപ് കി അദാലത് എന്ന ഷോയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നടന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി. മരുമകളെയല്ല, ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഇന്ത്യന്‍ നിയമമനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന്- സൽമാൻ പറയുന്നു.

കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കുട്ടികള്‍ എന്റെയൊപ്പം വരുമ്പോള്‍ അവരുടെ അമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടാകും. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട്. കൂടാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒരു ജില്ല മുഴുവനുമുണ്ട്- സൽമാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കിസി കാ ഭായ് കിസി കി ജാന്‍ ആണ് സല്‍മാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ഫര്‍ഹാദ് സാംജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പൂജ ഹെഗ്ഡെ, ഷെഹ്നാസ് ഗില്‍, പാലക് തിവാരി, സിദ്ധാഥ് നിഗം, വെങ്കിടേഷ് ദഗ്ഗുബതി, ഭൂമിക ചൗള, രാഘവ് ജുയല്‍, ജാസി ഗില്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തെ മറ്റുതാരങ്ങൾ. ഈദ് റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. Show Full Article

