താനൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ല; ജീവിതത്തിൽ താരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല -സൽമാൻ ഖാൻ

link താനൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെന്നും അത്തരം ചിന്തകൾ ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ബോളിവുഡ്​ താരം സൽമാൻ ഖാൻ. ടൈഗർ 3 യുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താനൊരിക്കലും ഒരു താരത്തിനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയോ താമസിക്കുകയോ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 26 കൊല്ലത്തിലേറെയായി താൻ പുറത്തുനിന്ന് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടെന്നും സൽമാൻ പറഞ്ഞു.

താരപ്രഭയുടെ ലോകമായ ബോളിവുഡിൽ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വീടുകളിലും നിശാ പാർട്ടികളിലും അത്താഴവിരുന്നുകളിലുമെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് വിവിധ താരങ്ങൾ. എന്നാൽ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് താനെന്നാണ്​ സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാൻ പറയുന്നത്​. 25, 26 വർഷമായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ കാലമായി വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയി അത്താഴവിരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൽമാൻ പറയുന്നു. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് വീടുവിട്ട് യാത്രചെയ്യാറുള്ളത്. വീട്ടുമുറ്റത്തിരിക്കുന്നതോ ഫാമിലേക്ക് പോകുന്നതോ മാത്രമാണ് ഔട്ടിങ് എന്ന രീതിയിൽ ആകെ ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും സൽമാൻ പറഞ്ഞു. ‘വീട്, ഷൂട്ട്, ഹോട്ടൽ, എയർപോർട്ട്, ലൊക്കേഷൻ, ജിം തിരിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാണ്​ എന്‍റെ ദിനചര്യ. കുടുംബത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തുപോയത് അമ്മയേയും കൂട്ടി ഒരു ചായ കുടിക്കാനോ മറ്റോ ആണെന്നാണ് ഓർമ’ -സൽമാൻ പറഞ്ഞു. ടൈ​ഗർ 3-യാണ് സൽമാൻ ഖാൻ നായകനായെത്തിയ പുതിയ ചിത്രം. കത്രീന കൈഫ്, ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി എന്നിവരാണ് മുഖ്യവേഷങ്ങളിലെത്തിയത്. 2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏക്ഥാ ടൈ​ഗർ, 2017-ലിറങ്ങിയ ടൈ​ഗർ സിന്ദാ ഹേ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് യഷ് രാജ് സ്പൈ യൂനിവേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചിത്രമാണ്​ ടൈ​ഗർ 3. ടൈഗര്‍ 3 ആകെ 403 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം 260 കോടി കലക്ട്​ ചെയ്തു. വിദേശത്ത് നേടിയത് 143 കോടിയും. ടൈഗര്‍ 3 റിലീസായിട്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വമ്പൻ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തിരുത്താനാകില്ലെങ്കിലും സല്‍മാൻ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസില്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ടൈഗറിന് മികച്ച അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങായിരുന്നു. സല്‍മാന്റെ ടൈഗര്‍ 3 ഒരു ദിവസം മുന്നേ യുഎഇയില്‍ റിലീസ് ചെയ്‍തിരുന്നു. അതിനാല്‍ നിരവധി പേര്‍ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ റിലീസിനു മുന്നേ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചത് മികച്ച പരസ്യമായി. സിനിമയിലെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ അതിഥി വേഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ സ്പോയിലറുകള്‍ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സല്‍മാൻ ഖാൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്‍തിരുന്നു. ഹൃത്വിക് റോഷനും ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

