സൽമാൻ ഖാന് വധഭീഷണി; പ്രതി ‘ഗോശാല രക്ഷക് റോക്കി ഭായ്’ കസ്റ്റഡിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുംബൈ: ഏപ്രിൽ 30ന് ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാനെ വധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ 16കാരൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഗോശാല രക്ഷക് റോക്കി ഭായ് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ കാൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താണെയിലെ ശഹാപുരിൽ കഴിയുന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ബാലനാണ് ഫോൺ ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭീഷണിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ കത്തിലൂടെയും ഈ-മെയിലിലൂടെയും സൽമാൻ ഖാന് വധഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. തീഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അധോലോക നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ പേരിലായിരുന്നു അവ. രാജസ്ഥാൻ വനങ്ങളിൽ കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബിഷ്ണോയ് സമുദായത്തോട് സൽമാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു അവയിലെ ഭീഷണി. ഇതേത്തുടർന്ന് സൽമാന് ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് വാഹനമുൾപ്പെടെ വൈ പ്ലസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് പുതിയ ഭീഷണി. അതേസമയം നേരത്തെ ബിഷ്ണോയിയുടെ പേരിൽവന്ന ഭീഷണികളിലും കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ വിദ്യാർഥിയായ ഡൽഹി സ്വദേശിയാണ് സൽമാന് ഈ-മെയിലിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചത്. ഇയാൾക്ക് അധോലോകവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

News Summary -

Salman Khan death threat: Mumbai police take 16-year-old from Thane into custody, who threatened to kill the actor on April 30