ഇനിയൊരു പൊട്ടിച്ചിരിയോർമ; അനുസ്മരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ-സിനിമ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, പ്രിയ നടന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വൻജനാവലി

ഇനിയൊരു പൊട്ടിച്ചിരിയോർമ; അനുസ്മരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ-സിനിമ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, പ്രിയ നടന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വൻജനാവലിtext_fields
പറവൂർ: ഹാസ്യവേഷങ്ങളിലൂടെ അരങ്ങുതകർക്കുകയും, തന്റേതായ അഭിനയശൈലികൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അത്ഭുതം തീർക്കുകയും ചെയ്ത നടൻ സലിം കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം പറവൂരിലെ ടൗൺഹാളിൽ എത്തിച്ചു. ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ, സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ടൗൺഹാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു ദർശനത്തിന് ശേഷം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ പറവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ ടൗൺഹാളിൽ എത്തിച്ചേരും.
ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് സലിം കുമാറിനെ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ രാത്രി 10.45ഓടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 57 വയസ്സായിരുന്നു. പറവൂരിലെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുടെ ചെലവുകളും അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികനായിരുന്ന സലിം കുമാർ, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ജന്മനാടായ പറവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 'പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേരളത്തിന് നൽകിയെന്ന് പറവൂർകാർക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാമെന്നായിരുന്നു' അന്ന് സലീം കുമാർ പറഞ്ഞത്.
അന്തരിച്ച സലിം കുമാറിന് അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തി. മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലക്ക് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ് സലീം കുമാറിൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കടം കൊള്ളാതെ തൻ്റേതായ അഭിനയശൈലി രൂപപ്പെടുത്താൻ സലിം കുമാറിനു സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അണയാതെ എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്നും സലീം കുമാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.
കലാരംഗത്തെ മികവിനൊപ്പം, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും അതിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുവാനും സലിം കുമാർ കാണിച്ച ആർജ്ജവത്തെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള ഹാസ്യനടൻ, എഴുത്തുകാരൻ, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ സലിം കുമാർ തന്റെ അസാധാരണ കഴിവിലൂടെ എണ്ണമറ്റ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ചിരിയും ഊഷ്മളതയും പകർന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന തലമുറകളോളം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
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