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    Celebrities
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 2:25 PM IST

    'ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ, പല പേരുകളുണ്ടെന്ന്മാത്രം'; മക്കളെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി വെളിപ്പെടുത്തി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ

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    ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ, പല പേരുകളുണ്ടെന്ന്മാത്രം; മക്കളെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി വെളിപ്പെടുത്തി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ
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    തന്റെ മക്കളായ തൈമൂറിനോടും ജെഹിനോടും മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൗമ്യമായ സമീപനമാണ് താനും ഭാര്യ കരീന കപൂറും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നടൻ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. 'ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ, ആ ഒരേ ദൈവത്തിന് പല പേരുകളുണ്ട്' എന്ന് താൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ടെന്ന് സെയ്ഫ് പറഞ്ഞു. ലണ്ടനിൽ നടന്ന 'വി വിമൻസ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

    മതപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് സെയ്ഫ് പറഞ്ഞു. താൻ തീവ്രമായ മതവിശ്വാസിയല്ലെന്ന് തുറന്നുസമ്മതിച്ച താരം, തന്റെ മാതാവ് തനിക്ക് നൽകിയ അതേ പാഠങ്ങളാണ് താനും മക്കൾക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 'വിഷയം വളരെ ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു മതം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോട് സ്നേഹവും ക്ഷമയും കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാകും,' സെയ്ഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും വളർന്നുവന്ന തന്റെ അനുഭവങ്ങളും സെയ്ഫ് പങ്കുവെച്ചു. ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് മതങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനകളും തങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് പോലെ തന്നെ ദീപാവലിയും തങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം ഓർത്തു.

    ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായ തൈമൂറുമായി അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചും സെയ്ഫ് ആവേശത്തോടെ വിവരിച്ചു. മതവും രീതിശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് തൈമൂറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'മതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല' എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മറുപടി. ഇത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് സെയ്ഫ് പറഞ്ഞു. താൻ വളർന്നുവന്ന അതേ തുറന്ന മനോഭാവത്തോടെയാണ് തന്റെ ഭാര്യ കരീനയും മക്കളെ വളർത്തുന്നതെന്നും, ഇതൊരു ആത്മീയമായ സമീപനമായാണ് തങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നും സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Kareena KapoorreligionTaimur ali khanCelebritiesSaif Ali Khan
    News Summary - Saif Ali Khan reveals how he teaches Taimur and Jeh about religion
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