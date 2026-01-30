Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Celebrities
    Posted On
    30 Jan 2026 11:37 PM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 11:37 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: നടൻ ജയറാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു

    Sabarimala gold missing Row-Jayaram
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ട​ൻ ജ​യ​റാ​മി​നെ കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​തു. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ജ​യ​റാ​മി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്.

    ന​ട​ൻ ജ​യ​റാ​മും ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള വീ​ഡി​യോ​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ജ​യ​റാ​മി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ജ​യ​റാം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി​യാ​ണ്​ താ​നെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​യ​റാം മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. പോ​റ്റി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​യ​റാം മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    പോ​റ്റി​യെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​യാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളോ ത​ട്ടി​പ്പോ ത​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ൽ പൂ​ജി​ച്ച​പ്പോ​ഴും പാ​ളി​ക​ൾ കോ​ട്ട​യം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഇ​ളം​പ​ള്ളി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും താ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭ​ക്​​ത​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ജ​യ​റാ​മി​ന്‍റെ മൊ​ഴി വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​യ​റാ​മി​നെ​ കേ​സി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    Sabarimala gold theft: Actor Jayaram questioned
