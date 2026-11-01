റിമി ടോമി വിവാഹിതയാകുന്നു; അനുയോജ്യനായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ഗായിക

റിമി ടോമി വിവാഹിതയാകുന്നു; അനുയോജ്യനായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ഗായികtext_fields
പ്രശസ്ത മലയാളി ഗായികയും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയുമായ റിമി ടോമി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു സന്തോഷവാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. താൻ വീണ്ടും വിവാഹിതയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരാൾ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും താരം തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2026-ൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് റിമി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കുടുംബം നൽകിയ പിന്തുണ വലുതാണെങ്കിലും ഒരു പങ്കാളിയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാക്കിയ ശൂന്യത വളരെ വലുതായിരുന്നുവെന്ന് റിമി തുറന്നുപറയുന്നു. ആ ശൂന്യത നികത്താൻ എത്തിയ ആളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ സൂചനകളും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിനിമാതാരമോ ഗായകനോ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയോ കോടീശ്വരനോ അല്ലെന്നും മറിച്ച് തന്നെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്നും റിമി വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരും മുഖവും ഉടൻ തന്നെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നും താരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ റിമി ടോമി വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും ഇരുവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഏറെ സമയം എടുത്തു എന്ന് റിമി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രിയഗായിക. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധം നിയമപരമായി വേർപെടുത്തിയ റിമി ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു മനോഹരമായ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.