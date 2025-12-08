Begin typing your search above and press return to search.
    Celebrities
    Celebrities
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:18 PM IST

    ‘അവള്‍ക്കൊപ്പം’; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ പ്രതികരണവുമായി റിമയും പാര്‍വതിയും രമ്യയും

    Actress attack case
    നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി നടിന്മാരായ റിമ കല്ലിങ്കലും പാർവതി തിരുവോത്തും രമ്യ നമ്പീശനും. അവള്‍ക്കൊപ്പം എന്നെഴുതിയ ബാനര്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന തന്റെ ചിത്രമാണ് റിമ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 'എപ്പോഴും, മുമ്പത്തേക്കാളും ശക്തിയോടെ ഇപ്പോള്‍' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് താരം ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. 'എന്ത് നീതി? സസൂക്ഷ്മം തയാറാക്കിയ തിരക്കഥ നിഷ്ഠൂരമായി ചുരുളഴിയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോള്‍ കാണുന്നത്' എന്നാണ് പാര്‍വതി കുറിച്ചത്. രമ്യ നമ്പീശനും അവള്‍ക്കൊപ്പം എന്നെഴുതിയ ബാനര്‍ ഇന്‍സ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതലേ അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ചവരാണ് റിമയും പാര്‍വതിയും രമ്യയും.

    എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ ​സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി.എം വർഗീസാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. എൻ.എസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി. മണികണ്ഠൻ, വി.പി. വിജീഷ്, എച്ച്. സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ദിലീപ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തതിന് തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ ​സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി.എം വർഗീസാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. എൻ.എസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി. മണികണ്ഠൻ, വി.പി. വിജീഷ്, എച്ച്. സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ദിലീപ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തതിന് തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17 നാ​ണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ഡ​ബ്ബി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങുകയായിരുന്നു നടി. അ​ങ്ക​മാ​ലി അ​ത്താ​ണി​ക്ക് സ​മീ​പം കാർ തടഞ്ഞ് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ അ​ക്ര​മി സം​ഘം ന​ടി​യെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും വി​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ന​ടി, സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ലാ​ലി​ന്‍റെ കാ​ക്ക​നാ​ട്ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രി​ച്ച പി.​ടി. തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​സ് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    പ​ല നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്, ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ട ജ​യി​ൽ​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ദി​ലീ​പും പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ താ​ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​മ്മ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൈ​വി​ട്ടു. സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ല​രും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ടി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് കൂ​റു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഡ​ബ്ല്യു.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    TAGS:Actress Attack CaseRima Kallingalramya nambeesanparvathy thiruvothReaction
    News Summary - Rima, Parvathy and Ramya respond to the actress attack case
