Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഇവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:20 AM IST

    ഇവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നടിമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    Bollywood
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മികച്ച വനിത അഭിനേതാക്കളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോകം. ബോളിവുഡ് നടിമാർ അഭിനയത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, ബിസിനസ്, നിക്ഷേപങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും വൻ സമ്പത്ത് സ്വന്തമാക്കാറുണ്ട്. 2025ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ അഞ്ച് നടിമാർ ആരൊക്കെയെന്ന് അറിയുമോ‍?

    ജൂഹി ചൗള

    ജൂഹി ചൗളയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള നടി. ഏകദേശം 4,600 കോടി രൂപയാണ് നടിയുടെ ആസ്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അവർ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബിസിനസ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻ സമ്പത്താണ് താരം നേടുന്നത്.

    ഷാറൂഖ് ഖാനുമൊത്ത് ഐ.പി.എൽ ടീമായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്‍റെ (കെ.കെ.ആർ) ഉടമസ്ഥത അവർ പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര നിർമാണ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റിലും ജൂഹിക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്. ആഡംബര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബിസിനസുകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൂടുതൽ വർധിപ്പിച്ചു.

    ഐശ്വര്യ റായ്

    രണ്ടാം സ്ഥാനം ഐശ്വര്യ റായിക്കാണ്. ഏകദേശം 900 കോടി ആസ്തിയുണ്ട് ഐശ്വര്യക്ക്. സിനിമയിലെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം, ആഗോള അംഗീകാരങ്ങൾ, ആഡംബര ബ്രാൻഡുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഐശ്വര്യയുടെ സമ്പാദ്യം. അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടികളിലെയും ദീർഘകാല ബ്രാൻഡ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിലെയും സാന്നിധ്യം അവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി.

    പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

    പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ്. ഏകദേശം 650 കോടി ആസ്തിയുണ്ട്. ഹോളിവുഡിൽ ശക്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചുരുക്കം ചില ഇന്ത്യൻ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് അവർ. ബോളിവുഡ്, ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് പുറമേ, അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡ് എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്റുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രിയങ്ക സമ്പാദിക്കുന്നത്. റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രിയങ്കക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ട്.

    ആലിയ ഭട്ട്

    പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 550 കോടി രൂപയാണ്. ആലിയ ഇന്ന് ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. റിലയൻസ് അടുത്തിടെ ഏറ്റെടുത്ത അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡായ എഡ്-എ-മമ്മ ആലിയയുടെ ആസ്തിയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് വരുത്തി. ഒരു നടിയും സംരംഭകയും എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിർമാണ കമ്പനിയും അവർക്കുണ്ട്.

    ദീപിക പദുക്കോൺ

    പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ദീപിക പദുക്കോണാണ്. ഏകദേശം 500 കോടിയാണ് ആസ്തി. സിനിമകൾ, ആഡംബര പരസ്യങ്ങൾ, ആഗോള സഹകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ദീപിക സമ്പാദിക്കുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കിൻകെയർ, വെൽനസ് ബ്രാൻഡായ 82°E ദീപിക ആരംഭിച്ചു. അവരുടെ സ്ഥിരമായ ജനപ്രീതി അവരെ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നായികമാരിൽ ഒരാളാക്കി ദീപികയെ മാറ്റുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie NewsBollywood NewsEntertainment NewsCelebrityrichest actress
    News Summary - Richest Actress in India
    Similar News
    Next Story
    X