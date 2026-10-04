പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു അന്തരിച്ചുtext_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സിനിമാ ലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 94-ാം വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.
ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയത്. ശബ്ദമില്ലാത്ത സിനിമയായ 'പുഷ്പകവിമാനം', ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടൈം-ട്രാവൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമായ 'ആദിത്യ 369', 'ഭൈരവദ്വീപം' തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഗതി മാറ്റിയ പല മാസ്റ്റർപീസുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന മികവിൽ പിറന്നവയാണ്. സ്വന്തം പ്രായത്തെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയും വകവെക്കാതെ സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കൊണ്ട് 94-ാം വയസ്സിലും അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗവാർത്തയറിഞ്ഞ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും സംവിധായകരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപ്പേരാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത്. കാലഘട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്നും പുതുമ തോന്നുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു സംവിധായകനെയാണ് സിനിമാ ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പല പുതിയ തലമുറ സംവിധായകർക്കും വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവുവിന്റെ സിനിമാ ജീവിതം.
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