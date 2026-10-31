പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത അന്തരിച്ചുtext_fields
കാണ്ടെ, ഷൂട്ട്ഔട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ തന്റേതായ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത (57) അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകസ്മികമായ വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് സിനിമാലോകവും ആരാധകരും. വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിലുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തിൽ തലക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചതെന്ന് സിനിമാപ്രവർത്തകരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തന്റെ കരിയറിൽ മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമകൾക്കും സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കിങിനും പേരുകേട്ട സംവിധായകനായിരുന്നു സഞ്ജയ് ഗുപ്ത. അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ കാണ്ടെ, സിന്ദാ, ഷൂട്ട്ഔട്ട് അറ്റ് വടാല, മുംബൈ സാഗ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ബോളിവുഡ് സിനിമാ ആസ്വാദകർക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആധുനിക ബോളിവുഡ് ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംവിധായകന്റെ വിയോഗ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രമുഖ സംവിധായകനും എഫ്.ഡബ്ല്യു.ഐ.സി.ഇ ചീഫ് അഡ്വൈസറുമായ അശോക് പണ്ഡിറ്റ്, സിനിമാ നിരൂപകനായ തരൺ ആദർശ് തുടങ്ങിയവരും നിരവധി താരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയും സിനിമയോട് വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയിരുന്ന നല്ല മനുഷ്യനുമായിരുന്നു സഞ്ജയ് ഗുപ്തയെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർമ്മിച്ചു. സിനിമാലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് സൂചന.