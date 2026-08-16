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    Celebrities
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 2:33 PM IST

    പ്രശസ്ത ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രാജ സെൻ അന്തരിച്ചു

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    പ്രശസ്ത ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രാജ സെൻ അന്തരിച്ചു
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    പ്രശസ്ത ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ രാജ സെൻ (71) അന്തരിച്ചു. ഏറെ നാളായി അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ എസ്.എസ്.കെ.എം. ആശുപത്രിയിലാണ് അന്തരിച്ചത്.

    ശ്വാസകോശം, ഹൃദയം, വൃക്ക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളുകളായി അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തകരാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    ലോവർ ബാക്കിലുണ്ടായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചികിത്സക്കിടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് എസ്.എസ്.കെ.എം. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയ 'ദമു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രാജ സെൻ സിനിമാലോകത്ത് ഏറെ പ്രശസ്തനായത്.

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    TAGS:film directorbengalinational award winner
    News Summary - Renowned Bengali film director Raja Sen passes away
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