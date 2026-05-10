Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightവിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 10 May 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 12:55 PM IST

    വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യ പിറന്നാൾ...; വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ 37-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി രശ്മിക മന്ദാന

    text_fields
    bookmark_border
    വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യ പിറന്നാൾ...; വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ 37-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി രശ്മിക മന്ദാന
    cancel

    വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ 37-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി രശ്മിക മന്ദാന. ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ ലോകത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും താരത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ രശ്മിക തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു.

    സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടക്ക് ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കുറിപ്പും രശ്മിക ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തു. “ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ജന്മദിനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം... പക്ഷെ എല്ലാം റിവേഴ്സ് ഓഡറിൽ പറയണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഘോഷത്തിനായി പോവുകയാണ്. അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. വിജയ് ഒരു മീറ്റിങിനായി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാർഡിയോ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിനും മുൻപ് വിജയ്‍ക്ക് സ്നേഹം അറിയിക്കാൻ വീട്ടിലേക്കെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധകരെ കണ്ടിരുന്നു, എനിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടി. അതിരാവിലെ പപ്പാലുവിനും പപ്പക്കും ഷിമ്മുവിനും ഒപ്പം ഗുഡ് മോർണിങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം. വിജയുടെ ജന്മദിനത്തിനായി ഷിമ്മു ഇവിടെ എത്തിയതോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിക്കും മനോഹരമായി!” രശ്മിക കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

    ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂളുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണെന്നും അത് തങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയം നൽകാറുണ്ടെന്നും നടി പറഞ്ഞു. "എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജ്ജുവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രശ്മിക തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിജയ്‍യുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന 'രണബാലി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ വിഡിയോയും, 'റൗഡി ജനാർദ്ദന', 'വിഡി-ശൗര്യു' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പോസ്റ്ററുകളും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vijay Deverakondasocial media postCelebritiesRashmika MandannaActors
    News Summary - Rashmika Mandanna celebrates Vijay Deverakonda's 37th birthday, her first birthday after marriage
    Similar News
    Next Story
    X