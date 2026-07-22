Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസമാധാനപരമായ സമരത്തെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 22 July 2026 7:48 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 7:48 PM IST

    സമാധാനപരമായ സമരത്തെ നേരിടുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്താണോ താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി പോയി -രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    സമാധാനപരമായ സമരത്തെ നേരിടുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്താണോ താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി പോയി -രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്
    cancel

    കൊച്ചി: സോനംവാങ്ചുകിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് വീട്ടിലിരുന്നുള്ള പ്രതിഷേധം മതി ഇനി നേരിട്ടുപോകാമെന്ന് കരുതിയതെന്ന് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സമാധാനപരമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന വേദിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്താണോ താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി പോയെന്ന് രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു.

    ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷേധം നടക്കണമെന്ന് രഞ്ജിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സി.ജെ.പിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നടത്തിയ കലാ-സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പരിപാടിയിൽ ജോജു ജോർജ്, ആഷിക് അബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വ്യവസ്ഥക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തകർച്ചയുടെ തുടക്കമെന്ന് ജോജു ജോർജ് പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്ത് വിവിധ കാമ്പസുകളിൽ സി.ജെ.പി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാല നാളെ വൈകിട്ട് നടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiCelebrityranjini haridasCJP Protest
    News Summary - ranjini haridas on cjp protest
    Similar News
    Next Story
    X