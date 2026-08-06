അസമിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി ബോളിവുഡ് താരം രൺദീപ് ഹൂഡ

അസമിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി ബോളിവുഡ് താരം രൺദീപ് ഹൂഡtext_fields
ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രൺദീപ് ഹൂഡ, പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അസമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനവുമായി നേരിട്ടെത്തി. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത താരം, തന്റെ ദീർഘകാല സഹായിയായ സാഗർ ലിംബുവിന്റെ ജന്മനാടായ ഗോലാഘട്ട് ജില്ലയിലെ സരൂപഥാർ ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചതും യാത്രയിലെ മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സഹായിയുടെ ഗ്രാമം സമീപത്താണെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെയെത്തിയത്.
അപ്പർ അസമിലെ ശിവസാഗർ, ചരൈഡിയോ, ഗൊലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട്, നാഗോൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജില്ലകളാണ് സമീപകാലത്ത് കനത്ത പ്രളയക്കെടുതിയെത്തുടർന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞത്. ഈ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ 'ഗ്ലോബൽ സിഖ്' എന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയോടൊപ്പം ചേർന്ന് രൺദീപ് ഹൂഡ ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യസാധനങ്ങളും സഹായങ്ങളും നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു. പ്രളയബാധിതരുമായി സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചോദിച്ചറിയാനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ രാപകലില്ലാതെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങളെയും താരം ആദരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് രൺദീപ് തന്റെ സഹായിയായ സാഗർ ലിംബുവിന്റെ നാടായ സരൂപഥാർ ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചത്. നാഗാലാൻഡിലെ ലുകുതു ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങിയ ശേഷം സരൂപഥാറിലെത്തിയ താരം ഇവിടത്തെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിഭംഗി കണ്ട് അമ്പരന്നുപോയി. പച്ചപ്പും പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തെ ‘ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗം’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സാഗറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും നേരിൽ കാണാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ താരം ഏറെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സരൂപഥാർ ഗ്രാമവാസികൾ നൽകിയ സ്നേഹനിർഭരമായ സ്വീകരണവും ആതിഥ്യമര്യാദയും താരത്തെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു. തന്നെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, തമാശരൂപേണ താൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ മരുമകൻ ആണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഒളിമ്പ്യൻ ബോക്സർ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ, പ്രശസ്ത അത്ലറ്റ് നയൻമോണി സൈകിയ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കായിക താരങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്രാമമെന്നറിഞ്ഞത് താരത്തെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് തന്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ശക്തമായ ഒരു കായിക സംസ്കാരം ഈ പ്രദേശത്തുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമവാസികൾ നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൺദീപ് ഹൂഡ തന്റെ അസം സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയത്.
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