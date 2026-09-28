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    44-ാം പിറന്നാൾ നിറവിൽ രൺബീർ കപൂർ; ‘വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന് ആശംസകൾ’ എന്ന് സോണി റസ്ദാൻ, ‘എന്‍റേത്’ എന്ന് നീതു കപൂർ

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    Ranbir Kapoor
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    രൺബീർ കപൂർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം

    ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയതാരം രൺബീർ കപൂർ തന്റെ 44-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരാധകരിൽ നിന്നും സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നും നിരവധി ആശംസകളാണ് താരത്തെ തേടിയെത്തുന്നത്. താരത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ 'രാമായണ', 'ലവ് ആൻഡ് വാർ' എന്നീ സിനിമകളുടെ ടീമുകളും രൺബീറിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു.

    അമ്മയും മുതിർന്ന നടിയുമായ നീതു കപൂർ മകന് ഹൃദയം തൊടുന്ന പിറന്നാൾ ആശംസയാണ് നേർന്നത്. താനും രൺബീറും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നീതുവിന്റെ ആശംസ.‘എന്റേത്’ എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീതു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.

    'വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ' എന്നാണ് ആലിയ ഭട്ടിന്റെ അമ്മയും നടിയുമായ സോണി റസ്ദാൻ രൺബീറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മരുമകനായ രൺബീർ കപൂർ തന്റെ നല്ലൊരു പിതാവാണെന്നും ആലിയക്ക് എല്ലാ സമയത്തും പിന്തുണ നൽകുന്ന ഭർത്താവാണെന്നും സോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാനുള്ള രൺബീറിന്റെ കഴിവ് പലപ്പോഴും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും സോണി പറഞ്ഞു.

    രൺബീർ കപൂറിനെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുട്ടികൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, ഇത് പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും സോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് രൺബീർ എന്ന് ആ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആലിയ ഭട്ടിന്‍റെ ആശംസക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രൺബീർ ആരാധകർ.

    എല്ലാ വർഷവും ആലിയയുടെ പിറന്നാൾ പോസ്റ്റുകൾ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. ജന്മദിനത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് രൺബീർ. നിതിൻ തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രാമായണ'ത്തിൽ രാമനായും സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ 'ലവ് ആൻഡ് വാർ' എന്ന ചിത്രത്തിലും താരം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ബോളിവുഡ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവയാണ്.

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    News Summary - Ranbir Kapoor Turns 44
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