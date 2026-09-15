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    ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവർ; രൺബീർ കപൂർ നല്ലൊരു പിതാവും ഭർത്താവുമാണെന്ന് ആലിയയുടെ മാതാവ്

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    ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവർ; രൺബീർ കപൂർ നല്ലൊരു പിതാവും ഭർത്താവുമാണെന്ന് ആലിയയുടെ മാതാവ്
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    അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ രൺബീർ കപൂർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് നടിയും ഭാര്യാ മാതാവുമായ സോണി റസ്ദാൻ. തന്റെ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സോണി റസ്ദാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓം കാ ഹരി'യുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സോണി റസ്ദാൻ മനസ്സ് തുറന്നത്.

    ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവരും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് സോണി റസ്ദാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുൻകാലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും സ്ത്രീകളുടെ മേൽ മാത്രമായിരുന്നു അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കാൻ പഠിച്ചുവെന്നും സോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മരുമകനായ രൺബീർ കപൂർ തന്റെ നല്ലൊരു പിതാവാണെന്നും ആലിയക്ക് എല്ലാ സമയത്തും പിന്തുണ നൽകുന്ന ഭർത്താവാണെന്നും സോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാനുള്ള രൺബീറിന്റെ കഴിവ് പലപ്പോഴും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും സോണി പറഞ്ഞു.

    രൺബീർ കപൂറിനെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുട്ടികൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, ഇത് പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും സോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണെന്നും, തലമുറകൾ മാറിയപ്പോൾ മാതൃകാപരമായ മാറ്റമാണ് പാരന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും സോണി റസ്ദാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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    News Summary - Ranbir Kapoor Praised As Father
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