'ബോളിവുഡിലെ തന്റെ കരിയർ കമലഹാസന്റേതുപോലെ ആകുമോയെന്ന് രജനീകാന്ത് ഭയന്നിരുന്നു'; നിർമാതാവ് കെ.സി. ബൊകാഡിയ

'ബോളിവുഡിലെ തന്റെ കരിയർ കമലഹാസന്റേതുപോലെ ആകുമോയെന്ന് രജനീകാന്ത് ഭയന്നിരുന്നു'; നിർമാതാവ് കെ.സി. ബൊകാഡിയtext_fields
തമിഴ് സിനിമയുടെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ ഒരു പഴയകാല ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ നിർമാതാവ് കെ.സി. ബൊകാഡിയ. തന്റെ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളായ ത്യാഗി, ഫൂൽ ബനേ അങ്കാരെ എന്നിവയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം രജനീകാന്തുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സിനിമകൾ വലിയ വിജയമായി മാറിയപ്പോഴും തന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് രജനീകാന്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ബൊകാഡിയ പറയുന്നത്.
തന്റെ ബോളിവുഡ് കരിയർ കമലഹാസന്റെ ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ പോലെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചു പോകുമോ എന്ന് രജനീകാന്ത് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ വിജയത്തിന് ആരുടെയും ദൃഷ്ടിപടരുമോ എന്ന് തമാശ രൂപേണ സുഹൃത്തുക്കളോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർസ്റ്റാർ പദവിയിലും ഒതുക്കവും ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയും സൂക്ഷിക്കുന്ന രജനീകാന്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ജനപ്രിയനാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് ബൊകാഡിയ ഓർമിക്കുന്നു.
തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ 'ത്യാഗി' തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമാണെന്നും ബൊകാഡിയ എടുത്തുപറയുന്നു. രജനീകാന്തുമായി അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വലിയ സൂപ്പർഹിറ്റുകളായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രജനീകാന്തിന്റെ എളിമയും സിനിമാരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ യാത്രയും ആരാധകർക്കിടയിലും സിനിമാ ലോകത്തും എപ്പോഴും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് നായകനായ 'ജയിലർ 2' തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമായി മാറുമെന്ന് പ്രമുഖ സിനിമാ വിതരണക്കാരനും ഫിനാൻസിയറുമായ തിരുപ്പൂർ സുബ്രഹ്മണ്യം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷെയർ (117 കോടി രൂപ) സ്വന്തമാക്കിയ വിജയ് ചിത്രം 'ലിയോ'യുടെ റെക്കോർഡും 'ജയിലർ 2' മറികടക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
തീയേറ്ററുകളിൽ മൂന്നാം വാരത്തിലും മികച്ച കളക്ഷനോടെ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ചിത്രം ഇതിനകം ആഗോളതലത്തിൽ 755 കോടി രൂപയിലധികം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കർമാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ, തമിഴ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡോടെയായിരിക്കും 'ജയിലർ 2' മുന്നേറുക.
തന്റെ കരിയറിൽ അപൂർവമായി മാത്രം തുടർഭാഗങ്ങൾക്ക് (സീകവലുകൾക്ക്) സമ്മതിക്കാറുള്ള രജനീകാന്ത്, ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് നെൽസൺ ചിത്രത്തിന് വീണ്ടും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. 'ടൈഗർ' മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന റിട്ടയേർഡ് ജയിലർ കഥാപാത്രമായി രജനീകാന്ത് വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ തകർത്താടുകയായിരുന്നു. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.