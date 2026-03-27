    Posted On
    date_range 27 March 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 7:47 AM IST

    രാജേന്ദ്രൻ: തനതുശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ

    രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ

    കൊ​ല്ലം: അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ടും സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​ഭി​നി​വേ​ശം പു​ല​ർ​ത്തി​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ വേ​ഷ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ​മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലും മി​നി സ്‌​ക്രീ​നി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ഭി​ന​യ​ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി. നാ​ട​ക​രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് സി​നി​മ​യി​ലെ​ത്തി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ശ്ര​ദ്ധേ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ത​ന​താ​യ ശ​ബ്ദ​ഗാം​ഭീ​ര്യ​വും ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, മ​മ്മൂ​ട്ടി, ജ​യ​റാം തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ സം​വി​ധാ​ന രം​ഗ​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റേ​താ​യ മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു. ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​യ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്തി​ക​വോ​ടെ​യും ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു​ക്കി​യ സീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ചു.

    1981ൽ ’​ഗ്രീ​ഷ്മം’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യം അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​ത്. ജ​യ​രാ​ജ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ക​ളി​യാ​ട്ട’​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ‘പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​കം’, ‘അ​ഗ്നി​സാ​ക്ഷി’, ‘ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭം’ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കോ​ടെ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പു​ണെ​യി​ലെ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ കേ​ഴ്സ് പ​ഠി​ച്ചു.

    പു​ണെ​യി​ലെ പ​ഠ​ന​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ. ​മാ​ധ​വ​ന്റെ മ​ക​ളും ന​ട​ൻ മു​കേ​ഷി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മാ​യ സ​ന്ധ്യ​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും വി​വാ​ഹം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ന്ധ്യ തൃ​ശൂ​ർ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തി​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഒ. ​മാ​ധ​വ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കാ​ളി​ദാ​സ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്രം നാ​ട​ക​സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. നാ​ട​ക​കൃ​ത്താ​യ ജോ​സ് ചി​റ​മ്മ​ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ റ​ഷ്യ​ൻ നോ​വ​ൽ നാ​ട​ക​മാ​ക്കി. 1987ൽ ​മി​ക​ച്ച നാ​ട​ക​ത്തി​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റേ​ഴു വ​ർ​ഷം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നും സ​ന്ധ്യ​യും ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​ളി​ദാ​സ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ​ന്ധ്യ​ക്ക് മി​ക​ച്ച നാ​ട​ക​ന​ടി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. ‘ര​മ​ണ​ൻ’ നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ 2010ൽ ​വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്മാ​ര​ക സം​സ്ഥാ​ന പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കാ​ളി​ദാ​സ കാ​ലാ​കേ​ന്ദ്രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട്​ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത്​ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ്.

    TAGS:rajendranMalayalam ActorMalayalam NewsKerala
    News Summary - Rajendran: An actor notable for his unique style
