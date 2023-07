ശുദ്ധ കവിതക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമെന്ന് റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തൃശൂർ: ചലച്ചിത്രഗാനത്തിന് കാവ്യാത്മകത ആവശ്യമില്ലെന്ന് കരുതുന്ന കാലത്ത് കാവ്യാത്മകതക്ക്, ശുദ്ധമായ കവിതക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായി ഈ പുരസ്കാരത്തെ കാണുന്നുവെന്നും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഉന്മേഷം പകരുന്നുവെന്നും കവി റഫീക്ക് അഹമ്മദ്. റഫീക്ക് അഹമ്മദിന്റെ ആറാമത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരമാണിത്. ‘വിഡ്ഢികളുടെ മാഷ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘തിരമാലയാണ് നീ...' എന്ന വരികൾക്കാണ് പുരസ്കാരം

Rafeeq Ahmed said that he got recognition for pure poetry