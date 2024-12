അല്ലു അർജുന്റെ 'പുഷ്പ2' ഉത്തരേന്ത്യൻ തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം; കാരണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ പുഷ്പ 2 മികച്ച കളക്ഷനുമായി ബോക്സോഫീസിൽ കുതിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇതിനോടകം 15000 കോടിയലധികം നേടിയിട്ടുണ്ട്.തെലുങ്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹിന്ദിയിലാണ് ചിത്രം മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 990.7 കോടിയാണ് സിനിമയുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ. ഇപ്പോഴിതാ പുഷ്പ 2 നേർത്ത് ഇന്ത്യൻ തിയറ്ററുകളിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വരുൺ ധവാൻ- അറ്റ്ലി ചിത്രമായ ബേബി ജോണിന്റെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് തിയറ്ററുടമകള്‍ ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഡിസംബര്‍ 25ന് ആണ് വരുണ്‍ ധവാന്‍-അറ്റ്‌ലി ചിത്രം ബേബി ജോണ്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണക്കാര്‍ പുഷ്പ 2വിന്റെ പ്രദര്‍ശനം നിര്‍ത്താനായി നോര്‍ത്തിലെ തിയറ്ററുടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്രേ. എന്നാല്‍ പുഷ്പ 2വിന്റെ നോര്‍ത്തിലെ വിതരണക്കാരായ അനില്‍ തടാനിയുടെ എഎ ഫിലിംസ്, ചിത്രത്തിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കരുതെന്ന് തിയറ്ററുടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുഷ്പ 2 ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലാ PVR INOX ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് മനോബാല വിജയബാലയും എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ പിന്നീട് പുഷ്പ 2 മേക്കേഴ്സുംPVR, INOX ശൃംഖലകളുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി ഇദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ ഒ.ടി.ടി പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ചും വാർത്തകളും വന്നിരുന്നു. ജനുവരി 9 നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രചരിച്ച റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ച് നിർമാതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. ഈ അവധിക്കാലംപുഷ്പ 2 ബിഗ് സ്‌ക്രീനുകളില്‍ മാത്രം ആസ്വദിക്കുവെന്നും 56 ദിവസം വരെ ഇത് ഒരു ഒ.ടി.ടിയിലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മൈത്രി മൂവിമേക്കേഴ്സ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. Show Full Article

Pushpa 2 The Rule to be removed from PVR-INOX in North India? Clash with Baby John may derail Allu Arjun-starrer