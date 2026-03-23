Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right'ഒരു വിവാഹ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 March 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 9:53 AM IST

    'ഒരു വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴികെ, ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഒരേ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്' ലിസ്സിയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയിൽ പ്രിയദർശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ലിസ്സിയും പ്രിയദർശനും

    മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താര ജോടികളായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ-ലിസ്സി ദമ്പതികൾ. 1990 ൽ വിവാഹിതരായ ഇവർ 2016ൽ വിവാഹ മോചിതരായി. എന്നാൽ എപ്പോഴും ഒരു സൗഹൃദം നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിബി മലയിലിന്‍റെ മകന്‍റെ വിവാഹത്തിന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് എത്തിയതും വേദി പങ്കിട്ടതും വീണ്ടും ആരാധക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.

    ഇപ്പോഴിതാ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ലിസിയുടെ ചെന്നൈ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ വെച്ച് സൂപ്പര്‍താരം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പ്രിയദര്‍ശനും ലിസിയും നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുവെന്നുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചു. തങ്ങൾ വിവാഹിതരല്ല, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രിയദർശൻ പ്രതികരിച്ചത്.

    വിവാഹത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ‌ ഇനി വിവാഹിതരാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതായാണ് വിവരം. 'ഒരു വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴികെ, ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഒരേ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്' പ്രിയദർശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിവാഹം എന്നത് ഒരു രേഖമാത്രമാണ്. അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. പരസ്പര ധാരണയും സൗഹൃദവും കൂടിയാവുമ്പോൾ ജീവിതം സുഖകരമാവും. ഇരുവരും ഏഴെട്ട് മാസം മുമ്പാണ് ഒന്നിച്ചത് എന്നാണ് ഇവരോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:priyadarshanLissy LakshmiFamilyEntertainment NewsCelebrities
    Next Story
    X