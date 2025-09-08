Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:51 AM IST

    പ്ര​യോ​റി​റ്റി, പ്രി​യ​ങ്ക സ്റ്റൈ​ൽ

    Actress Priyanka Chopra and her husband Nick Jonas with their family
     നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ഭർത്താവ് നിക് ജൊനാസും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം 

    ‘‘ഞാ​ൻ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കാ​യ​ല്ല. പ്ര​ശ​സ്തി എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്, എ​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​മ​ല്ല അ​ത്’’

    ബോ​ളി​വു​ഡും ക​ട​ന്ന് ഹോ​ളി​വു​ഡി​ൽ വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച പ്രി​യ​ങ്ക ചോ​പ്ര​യെ പോ​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ടി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ തി​ര​ക്കും ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും എ​ൻ​ഡോ​ഴ്സ്മെ​ന്റു​ക​ളു​മൊ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും കു​ടം​ബ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളിൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ: ‘‘എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് ഞാ​ൻ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നാ​ണോ? എ​നി​ക്കേ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം​ കു​ടും​ബ​മാ​ണ്. ജോ​ലി​യു​ടെ ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി. ​ജോ​ലി അ​ല്ല എ​ന്നെ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്’’ -പ്രി​യ​ങ്ക ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​താ​യ​ത്, പ്ര​ശ​സ്തി​യ​ല്ല ത​ന്റെ ജോ​ലി​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ‘‘ഞാ​ൻ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കാ​യ​ല്ല. പ്ര​ശ​സ്തി എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്, എ​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​മ​ല്ല അ​ത്’’ -അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​വും

    സ്വ​ന്തം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്രി​യ​ങ്ക ചോ​പ്ര​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ചി​ന്താ​ഗ​തി​യും ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ദി​ത്യ​ ബി​ർ​ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സൈ​​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ആ​ശി​ഷ് പി​ള്ള ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ‘അ​വ​ർ ത​​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളു​ക​യോ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലാ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഠി​ന​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ഈഗോ​യി​ലും നേ​ട്ട​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള അ​ന്ധ​മാ​യ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല’’ -ആ​ശി​ഷ് പി​ള്ള പ​റ​യു​ന്നു.

    ജോ​ലി വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് പ്രി​യ​ങ്ക​ക്ക്. ഒ​പ്പം കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് താ​ൻ എ​ന്ന കാ​ര്യം അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജോ​ലി​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യെ അ​വ​ർ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല​ത് ത​ന്റെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും ചെ​ല​വി​ലാ​യി​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. ‘‘അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല​ത് എ​പ്പോ​ഴും ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണ​​മെ​ന്നോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ അ​വ​ർ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’’ -ആ​​ശി​ഷ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

