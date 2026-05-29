    Posted On
    date_range 29 May 2026 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 2:54 PM IST

    16-ാം വയസ്സിൽ മദ്യപാനം തുടങ്ങി, ഗാർഹിക പീഡനം നേരിട്ടു, മദ്യത്തിന് അടിമയായി; അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചെന്ന് പൂജ ഭട്ട്

    pooja bhatt
    പൂജ ഭട്ട് പിതാവ് മഹേഷ് ഭട്ടിനും സഹോദരി ആലിയ ഭട്ടിനുമൊപ്പം

    സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് പൂജ ഭട്ട് വളർന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ അച്ഛനും സംവിധായകനുമായ മഹേഷ് ഭട്ട് വർഷങ്ങളോളം മദ്യപാന ലഹരിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയതിന്റെ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പൂജ നേരിട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമിതമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പിതാവിനെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ പൂട്ടിയിടേണ്ടി വന്ന തന്റെ അമ്മ കിരണിന്റെ അവസ്ഥ പൂജ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മദ്യപാനം എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും തകർക്കുമെന്ന് കണ്ട് വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് പൂജ. 16-ാം വയസ്സിലാണ് അവർ ആദ്യമായി മദ്യം രുചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു നാൾ താനും മദ്യത്തിന് അടിമയാകുമെന്ന് പൂജ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, തന്റെ ജീവിതത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത് പിതാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ വാക്കാണ് എന്ന് പൂജ പറയുന്നു.

    മനീഷ് മഖിജയുമായുള്ള വിവാഹജീവിതം തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പൂജ അമിതമായി മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് മദ്യത്തെ ഒരു ആശ്വാസമായാണ് താൻ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് അവർ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. 11 വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യം തകർന്നുപോയത് മരണത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു. ആ വേദനയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സമയം നൽകാതെ, എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് അന്ന് അവർ ശ്രമിച്ചത്. 2014-ൽ വിവാഹബന്ധം വേർപിരിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ മദ്യപാനം വർദ്ധിച്ചു. മദ്യപാനം സമാധാനം നൽകുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് പൂജ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. മദ്യം ഒരു വേദനസംഹാരിയോ പ്രശ്നപരിഹാരമോ അല്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

    2016 ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് പൂജയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ആ സന്ദേശം മഹേഷ് ഭട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, "നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കൂ, കാരണം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്കുവേണ്ടിയാണ്." ഈ വാക്കുകൾ പൂജയുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി. കൃത്യം 10 വർഷമായി താൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ യാത്ര ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ തുടരുകയാണെന്നും പൂജ പറയുന്നു.

    എന്നാൽ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവേചനം പൂജക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. മദ്യപാനം നിർത്തിയപ്പോൾ 'ഇനി നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല', 'ഒറ്റ ഡ്രിങ്ക് എടുക്കൂ' എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ പൂജയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു അപരിചിതനായ വൈൻ ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ പോലും തന്റെ തീരുമാനത്തോട് കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥത സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പൂജ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു. കൂടാതെ, തന്റെ കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു മോശം ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പൂജ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മദ്യപാനിയായ ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലായ താൻ, അക്കാലത്ത് ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഒടുവിൽ മദ്യത്തിന്റെ ലോകത്തുനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന പൂജ, ഇന്ന് ഓരോ വർഷവും തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നേട്ടത്തെ അതീവ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:alcoholicAlia BhattDomestic Violencepooja bhattCelebritiesBollywood
    News Summary - Pooja Bhatt started drinking at the age of 16, faced domestic violence, and became addicted to alcohol; says her father's words changed her life
