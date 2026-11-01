'എന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദയവ്ചെയ്ത് നിർത്തൂ...'; ഇരട്ടത്താപ്പുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് നടി അനുപമ പരമേശ്വരൻ

'എന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദയവ്ചെയ്ത് നിർത്തൂ...'; ഇരട്ടത്താപ്പുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് നടി അനുപമ പരമേശ്വരൻtext_fields
മലയാളം, തെലുങ്ക്, തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി അനുപമ പരമേശ്വരൻ സമൂഹത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പുകളെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ആരെയും നേരിട്ട് പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് നടി തന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കുറ്റക്കാരിയെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട പലതും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തികച്ചും സാധാരണയായി കാണുന്നതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നിസഹായതയെയും കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായാണ് താരം സംസാരിച്ചത്. ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായി കാണുകയും മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും, തന്നെ പിന്തുണക്കുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതും, ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും മുൻപ് അനാവശ്യമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നെന്ന് അനുപമ പറയുന്നു. എന്നാൽ റോൾ മാറുമ്പോൾ അതേ കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറുന്നത് കൗതുകകരമാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, 'ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യമല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നു' എന്ന് നടി കുറിച്ചു. ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ പശ്ചാത്തലമോ തിരക്കുകളോ അറിയാതെ കാണുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് മുൻവിധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും വിമർശിക്കുന്നവരുടെയും രീതിയെയും താരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അനുപമ തുറന്നുപറഞ്ഞു. താൻ വർഷങ്ങളായി ആരാധകരുമായി സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇടപെടാറുണ്ടെന്നും അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിലും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം തുടരുമെങ്കിലും തന്റെ മാനസിക സമാധാനവും വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷവും കളഞ്ഞുകുളിച്ച് അതിന് തയാറല്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ജീവിതത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അപ്പുറം പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും സ്നേഹവും നന്ദിയും യഥാർത്ഥമാകാൻ എപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അനുപമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.