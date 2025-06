cancel 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘ചാ​ന്തു​പൊ​ട്ട്’. തി​യ​റ്റ​റി​ൽ വി​ജ​യമായ ചി​ത്രം തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ‘ചാ​ന്തു​പൊ​ട്ട്’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗ​വും ​സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ല ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ളും എല്‍.ജി.ബി.ടി.ക്യു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു എന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇത് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ വലിയ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ ​വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ബെ​ന്നി പി. നാ​യ​ര​മ്പ​ലം. ചാ​ന്തു​പൊ​ട്ട് എ​ന്ന പേ​ര് ട്രാ​ന്‍സ്‌​ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ളി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ല്‍ വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ത​ങ്ങ​ള്‍ ചി​ന്തി​ക്കു​ക​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും വേദനിച്ചവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും അ​ദ്ദേ​ഹം ക്യു സ്റ്റുഡിയോക്ക് നൽകിയ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 'ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി എഴുതിയ സിനിമയാണ് ചാന്ത്പൊട്ട്. സ്ത്രൈണത ദുരന്തമായി മാറുന്ന കഥയാണത്, കഥാപാത്രം ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ അല്ല. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആങ്കിളിലാണ് എഴുത്തുകാരനായ ഞാനും സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസും അതിനെ കണ്ടത്. സിനിമയുടെ പേര് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് അത് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചത്. മനപൂർവമല്ലെങ്കിലും അതിന് സിനിമ കാരണമായത് വളരെ സങ്കടമുണ്ടാക്കി' -ബെ​ന്നി പി. നാ​യ​ര​മ്പ​ലം പറഞ്ഞു. 2005ലാണ് ചാ‌ന്ത്‌പൊട്ട് റിലീസാകുന്നത്. ദിലീപാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന രാധയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോപിക (മാലു), ലാൽ (ദിവാകരൻ), ഇന്ദ്രജിത്ത് (കൊമ്പൻ കുമാരൻ), ബിജു മേനോൻ (ഫ്രെഡി), ഭാവന (റോസി), ശോഭ മോഹൻ (ശാന്തമ്മ), രാജൻ പി. ദേവ് (തുറയിലാശാൻ), സുകുമാരി (മുത്തശ്ശി) എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തി. Show Full Article

News Summary -

People have misused the name Chanthupottu, I apologize for everything - Benny P. Nayarambalam